Es lohnt sich gelegentlich an Kaufmanns- und Börsenweisheiten zu erinnern. Auch wenn es nach einer Plattitüde klingt, der Gewinn liegt im Einkauf. Der aktuelle Rückgang des Goldpreises bietet für längerfristig denkende Anleger genau solch eine Chance. Aktuell belasten der starke US-Dollar und die Erwartung steigender Zinsen. Analysten werden vorsichtiger, prognostizieren jedoch bis zum Jahresende deutlich höhere Notierungen. Wie die Vergangenheit zeigt, entwickeln sich (angehende) Goldproduzenten überproportional zum Underlying. Ein Vorzeigekandidat ist Lahontan Gold. Die Gesellschaft will Ende 2027 die Goldproduktion in Nevada starten und zeigt eine konkrete Roadmap für Investoren auf, die schon bald zu einer deutlichen Neubewertung der Aktie führen dürfte. Im September steht die Veröffentlichung der aktualisierten vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie an. Diese Wertindikation sollte 4-mal höher ausfallen als die aktuelle Marktkapitalisierung!
Enthaltene Werte: CA50732M1014Den vollständigen Artikel lesen ...
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