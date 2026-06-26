Der KI-Boom frisst Strom, Rohstoffe und Rechenleistung in immer größerem, wodurch neue Gewinnerprofile entstehen. Während ein Energieriese seine Gasförderung mit der Stromversorgung von Rechenzentren verknüpft, kassiert ein Finanzierer der Energiewende an langfristigen Cashflows aus Solar-, Wind- und Speicherprojekten mit. Gleichzeitig beschleunigt ein Server- und Kühlungsspezialist den Bau der nächsten KI-Fabriken. Die Schnittmenge aus Energie, Infrastruktur und Künstlicher Intelligenz könnte sich damit als einer der spannendsten Renditetreiber der kommenden Jahre entpuppen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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