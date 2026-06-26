Wallisellen (ots) -Allianz Suisse wurde erneut mit dem begehrten Gütesiegel "Great Place to Work" ausgezeichnet. Die Zertifizierung bestätigt: Allianz Suisse ist ein ausgezeichneter Arbeitsplatz - und das bereits zum dritten Mal in Folge.Eine Auszeichnung, die von den Mitarbeitenden kommt: Die Grundlage der Zertifizierung bildet eine anonyme Mitarbeitendenbefragung, die im Juni von der unabhängigen Organisation Great Place to Work durchgeführt wurde. Besonders stark schneidet die Allianz Suisse in den Bereichen Fairness und Gleichbehandlung ab - etwa unabhängig von Geschlecht, Herkunft oder sexueller Orientierung. Auch das hohe Sicherheitsgefühl am Arbeitsplatz sowie der respektvolle und unterstützende Umgang untereinander werden sehr positiv bewertet. Eine ausgeprägte Kollegialität und ein starker Teamzusammenhalt spiegeln sich ebenfalls in den Ergebnissen wider, ebenso wie der Stolz der Mitarbeitenden auf ihre Arbeit. Ergänzend wurde ein umfassender Culture Audit erstellt, der die Programme, Massnahmen und Strukturen beschreibt, mit denen die Allianz Suisse eine vertrauensbasierte und mitarbeitendenorientierte Arbeitsplatzkultur fördert.Kultur als strategischer Erfolgsfaktor"Wir sind stolz auf diese erneute Auszeichnung. Sie zeigt, dass unser Engagement für eine starke Unternehmenskultur Früchte trägt", sagt Hanna Brunner, Head People and Performance Management. "Die Zertifizierung ist der Verdienst unserer Mitarbeitenden. Sie gestalten jeden Tag aufs Neue, was die Allianz Suisse als Arbeitgeberin auszeichnet."Allianz Suisse versteht die Zertifizierung als Ansporn, die Arbeitsplatzkultur kontinuierlich weiterzuentwickeln. Das Feedback der Mitarbeitenden fliesst in laufende Massnahmen ein, um gemeinsam ein noch besseres Arbeitsumfeld zu schaffen.Über Great Place to WorkGreat Place to Work ist eine internationale Organisation, die seit über 30 Jahren die Arbeitsplatzkultur von Unternehmen bewertet. Die Zertifizierung basiert auf den Rückmeldungen der Mitarbeitenden und gilt als eine der renommiertesten Arbeitgeberauszeichnungen weltweit. Weitere Informationen unter: www.greatplacetowork.ch.Für weitere Auskünfte:Allianz SuisseNadine Schumann, Mediensprecherinpress@allianz.ch, Tel. 058 358 84 14Original-Content von: Allianz Suisse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100008591/100940958