Der Versicherungsriese Allianz schlägt Alarm: Dass der Weltraumkonzern SpaceX unmittelbar nach dem Börsengang eine 25-Milliarden-Dollar-Anleihe begeben habe, sei ein klares Zeichen, dass die Märkte mittlerweile in Richtung eines "Bubble Territory" (Blasen-Gebiets) seien. Das sagte Allianz-Chefvolkswirt Ludovic Subran in einem Interview mit der "Financial Times", das die Finanzpublikation heute auf ihrer Titelseite veröffentlichte. "Diese SpaceX-Anleihe so unmittelbar nach dem Mega-Börsengang im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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