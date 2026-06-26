Gold, Kupfer, Palladium: Bohrung öffnet neues Suchfeld

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Canuc meldet in der Glade Area den wichtigsten neuen Bohrtreffer des laufenden Programms. Das Unternehmen habe dort hohe Goldwerte gemessen und zugleich Kupfer, Nickel, Kobalt sowie Palladium nachgewiesen. Damit deute Canuc die Zone nicht als einzelnen Goldfund, sondern als möglichen Teil eines größeren Metall-Systems. Diese Kombination sei für das Management wichtig, weil sie zum geologischen Modell passe, das Canuc auf dem East-Sudbury-Projekt verfolgt.

Canuc meldet in der Glade Area den wichtigsten neuen Bohrtreffer des laufenden Programms. Das Unternehmen habe dort hohe Goldwerte gemessen und zugleich Kupfer, Nickel, Kobalt sowie Palladium nachgewiesen. Damit deute Canuc die Zone nicht als einzelnen Goldfund, sondern als möglichen Teil eines größeren Metall-Systems. Diese Kombination sei für das Management wichtig, weil sie zum geologischen Modell passe, das Canuc auf dem East-Sudbury-Projekt verfolgt.

Goldtreffer südlich von Scadding

Der auffälligste neue Goldabschnitt der Glade Area stammt aus dem Bohrloch SM-26-148. Canuc habe dort in der Zone Glade 2.1 über 9,2 Meter 8,99 Gramm Gold je Tonne gemessen. Darin enthalten seien 3,1 Meter mit 24,85 Gramm Gold je Tonne sowie 0,9 Meter mit 60,10 Gramm Gold je Tonne. Das Unternehmen wies darauf hin, dass die genaue Ausrichtung und wahre Mächtigkeit dieser Ader noch nicht bekannt seien. Weitere Bohrungen seien nötig, um die Bedeutung des Treffers besser einzuordnen.



Zusätzlich meldete Canuc im Bohrloch SM-26-146 weitere Metall-Hinweise. Dort seien zwei mineralisierte Bereiche durchschnitten worden. Die Zone Glade 2.1 habe über 7,9 Meter 1,79 Gramm Gold je Tonne geliefert, einschließlich 1 Meter mit 6,18 Gramm Gold je Tonne.



Die Zone Glade 2.2 habe über 23 Meter erhöhte Werte bei Kupfer, Nickel und Kobalt gezeigt. Darin enthalten sei ein Abschnitt von 1,4 Metern mit 0,60 Gramm Gold je Tonne, 0,73 Prozent Kupfer, 0,31 Prozent Nickel und 0,01 Prozent Kobalt. Auch Palladium sei dort auffällig gewesen. Palladium ist ein Edelmetall, das unter anderem in Industrieanwendungen genutzt wird. Canuc erklärte, diese Metall-Kombination sei für das Verständnis des Projekts wichtig. Sie könne zeigen, dass Gold nicht allein auftrete, sondern mit einem breiteren System aus mehreren Metallen verbunden sei.