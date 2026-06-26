SpaceX prüft den direkten Einstieg in den US-Mobilfunkmarkt. Starlink könnte künftig eigene Mobilfunkverträge an Endkunden verkaufen und damit vom Partner zum Konkurrenten von Verizon, AT&T und T-Mobile US werden.
Die Hürden gelten aber als hoch: SpaceX verfügt nur über 65 MHz Spektrum, die drei großen US-Anbieter zusammen über rund 1.020 MHz. Wahrscheinlicher ist zunächst, dass SpaceX mit den Plänen bessere Konditionen bei Netzpartnern erzwingen will. Das Thema ist aber definitiv beobachtenswert.
Volker Schulz
Redaktionsleiter https://www.bernecker.info/
Die Hürden gelten aber als hoch: SpaceX verfügt nur über 65 MHz Spektrum, die drei großen US-Anbieter zusammen über rund 1.020 MHz. Wahrscheinlicher ist zunächst, dass SpaceX mit den Plänen bessere Konditionen bei Netzpartnern erzwingen will. Das Thema ist aber definitiv beobachtenswert.
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