Die sich in Rekordnähe haltenden US-Börsen haben am Montag moderat nachgegeben. Nachlassende Sorgen vor Leitzinserhöhungen nach dem US-Arbeitsmarktbericht am Freitag wurden überschattet von Unsicherheit über die weitere Entwicklung im Nahen Osten.Der Dow Jones Industrial gab um 0,11 Prozent auf 53.975,98 Punkte nach. In der vergangenen Woche hatte der bekannteste Wall-Street-Index um drei Prozent zugelegt und bei 54.744 Zählern ein Rekordhoch erreicht. Der S&P 500 sank zum Wochenstart um 0,06 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär