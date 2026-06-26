Zürich - On arbeitet an Fussballprodukten. Die Schweizer Sportartikel-Marke will sich damit von ihren Wurzeln im Laufsport aus weiterentwickeln und ihr rasches Wachstum aufrechterhalten. Die Marke sei «absolut» daran interessiert, in den Fussballsektor einzusteigen, sagte Mitgründer Olivier Bernhard in einem Bloomberg-Interview am Hauptsitz des Unternehmens in Zürich. On glaubt demnach, dass die robotergestützte Schuhfertigungstechnologie LightSpray ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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