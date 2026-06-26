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Bitcoin Group SE veröffentlicht Geschäftsbericht 2025: Strategische Neuausrichtung sichert Zukunftsfähigkeit im dynamischen Kryptomarkt
Herford, 26. Juni 2026 - Die Bitcoin Group SE (ISIN DE000A1TNV91) hat heute den Geschäftsbericht 2025 veröffentlicht. Das abgelaufene Jahr war am Kryptomarkt von einer Phase der Neujustierung zwischen strukturellem Aufbruch und anhaltender Volatilität geprägt. Während das makroökonomische Umfeld herausfordernd blieb, markierten die zunehmende institutionelle Adaption, regulatorische Fortschritte wie die europäische MiCAR-Verordnung sowie die wachsende Bedeutung staatlicher Krypto-Reserven Meilensteine für die fortschreitende Reifung des Sektors. Vor diesem dynamischen Hintergrund hat die Bitcoin Group SE das Jahr 2025 konsequent genutzt, um ihre technologische und strategische Transformation voranzutreiben.
Solide Finanz- und Bilanzstruktur trotz Investitionsphase
Die Netto-Krypto-Eigenbestände spiegelten die schwächere Entwicklung des Bitcoins sowie den gegenüber dem Euro schwächeren US-Dollar wider und beliefen sich zum 31. Dezember 2025 auf EUR 293 Mio. (31. Dezember 2024: knapp EUR 366 Mio.). Damit bestätigt das Unternehmen seine Position als einer der weltweit größten Krypto-Bestandshalter. Mit einer weiterhin hervorragenden Eigenkapitalquote von 71,8 % (31. Dezember 2024: 72,3 %) sowie gestiegenen liquiden Mitteln in Höhe von EUR 12,6 Mio. (31. Dezember 2024: EUR 12,2 Mio.) ist die bilanzielle Lage der Gruppe unverändert solide.
Vor diesem Hintergrund wird der Vorstand der Hauptversammlung im August 2026 - wie in den Vorjahren - eine Dividende in Höhe von EUR 0,10 je Aktie vorschlagen, um die bisherige Dividendenkontinuität fortzuführen. Gleichzeitig besitzt die Bitcoin Group die finanzielle Flexibilität, um die Weiterentwicklung der Gruppe voranzutreiben.
Quantensprung für Bitcoin.de und Expansion in den institutionellen Sektor
Die modernisierte Plattform bietet ein signifikant erweitertes Produktangebot von über 100 ausgewählten Kryptowährungen, innovative Features wie Sparpläne, Dynamic Staking und Krypto-Swaps sowie die sekundenschnelle Abwicklung von Transaktionen über ein kostenloses Referenzkonto. Der Handel wird bereits ab einem Investitionsvolumen von einem Euro zu einer wettbewerbsfähigen Gebührenstruktur möglich sein - unter Beibehaltung der höchsten Sicherheitsstandards "Made in Germany".
Zusätzlich wird die Bitcoin Group SE wenige Monate nach dem Plattform-Relaunch unter der Marke "futurum" ein dezidiertes Angebot für institutionelle Investoren sowie kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) einführen. Um diese Dienstleistungen künftig rechtssicher im gesamten EU-Raum anbieten zu können, befindet sich die 100-prozentige Tochtergesellschaft futurum bank AG derzeit im MiCAR-Lizenzierungsverfahren.
Moritz Eckert, Vorstandsvorsitzender der Bitcoin Group SE, kommentiert: "Mit der umfassenden Neuausrichtung von Bitcoin.de schlagen wir ein neues Kapitel in unserer Unternehmensgeschichte auf. Wir haben die Plattform vom ursprünglichen Peer-to-Peer-Modell hin zu einer hochgradig skalierbaren, modernen Handelsplattform weiterentwickelt. Diese weitgehend abgeschlossene strukturelle Neuausrichtung bildet die ideale Basis, um unsere Marktposition in einem zunehmend professionalisierten Krypto-Finanzmarkt nachhaltig zu festigen und auszubauen."
Der deutsche Geschäftsbericht 2025 steht auf bitcoingroup.com im Bereich Publikationen als PDF-Dokument zum Download bereit.
Die Bitcoin Group SE ist im Primärmarkt der Börse Düsseldorf sowie an allen anderen deutschen Wertpapierbörsen und Xetra notiert (Börsenkürzel: ADE, ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9). Mehr Informationen zur Bitcoin Group SE erhalten Sie unter bitcoingroup.com.
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26.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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