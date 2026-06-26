SolaHome, ein dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter kombiniert mit modularen Hochspannungsbatterien, ermöglicht eine schnelle Umschaltung der Photovoltaik-Anlage zwischen Netzbetrieb und Inselbetrieb innerhalb von 10 Millisekunden. Die chinesische Skyworth Gruppe hat unter ihrer Marke Skyworth Solar hat auf der Intersolar neben Solarmodulen und Wechselrichtern auch seine Energiespeicher für Privathaushalte, Balkon-Solaranlagen und für den gewerblichen und industriellen Bereich (C&I) präsentiert.Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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