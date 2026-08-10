Beim Onlinehändler Joybuy Deutschland sind in Kürze Stecker-Solargeräte von Skyworth Solar zu haben. Das Unternehmen bietet optional auch einen Montageservice an. Der chinesische Photovoltaik-Anbieter Skyworth Solar startet am 15. August den Verkauf seines Balkonkraftwerks Solamate über den Onlinehändler Joybuy Deutschland. Die Stecker-Solaranlage soll im Rahmen eines "Online-to-Home"-Modells erhältlich sein. Dieses kombiniert den Produktkauf, eine schnelle Lieferung und eine optionale Montage vor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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