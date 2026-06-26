Andersen Consulting erweitert seine Kompetenzen im Bereich der technologischen Transformation durch eine Kooperationsvereinbarung mit House of Code, einem globalen Unternehmen mit Hauptsitz in den USA, das sich auf datengesteuerte Plattformen, Automatisierung und agentenbasierte KI-Lösungen spezialisiert hat.

Das 2001 gegründete Unternehmen House of Code entwickelt Softwarelösungen und bietet Beratungsdienstleistungen für die Bereiche Energiehandel und Finanzdienstleistungen an. Zu seinen Kunden zählen Hedgefonds, Private-Equity-Firmen und Energieversorger. Das Unternehmen verfügt über fundiertes Fachwissen im Energiehandel und Risikomanagement und unterstützt Unternehmen bei der Systemimplementierung, der Geschäftstransformation, der Datenautomatisierung und der Modernisierung von Arbeitsabläufen durch KI. Die firmeneigene Plattform "Enterprise Platform for Integrated Compliance" (EPIC) optimiert das Datenmanagement, automatisiert Berichtsprozesse, verbessert die operative Transparenz über Unternehmenssysteme hinweg und bildet die Grundlage für die Entwicklung intelligenter, agentischer Workflows.

"Wir gehen jede Herausforderung an, indem wir den Fokus auf Klarheit, Effizienz und messbare Ergebnisse legen", sagte Neil Shah, CEO von House of Code. "Durch diese Zusammenarbeit können wir skalieren und mittelständische sowie große Unternehmen besser bedienen, während wir gleichzeitig weiter wachsen und unsere Kompetenzen ausbauen."

"Daten und Automatisierung spielen eine zentrale Rolle für die heutige Arbeitsweise von Unternehmen", sagte Mark L. Vorsatz, globaler Vorsitzender und CEO von Andersen. "House of Code stärkt unsere Fähigkeit, Lösungen bereitzustellen, die Komplexität vereinfachen und die Entscheidungsfindung verbessern."

Andersen Consulting ist ein globales Beratungsunternehmen, das ein umfassendes Leistungsspektrum anbietet, das Unternehmensstrategie, Geschäfts-, Technologie- und KI-Transformation sowie Lösungen im Bereich Human Capital umfasst. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Dienstleistungsmodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Expertise in den Bereichen Beratung, Steuerwesen, Recht, Wertermittlung, globale Mobilität und Unternehmensberatung auf einer globalen Plattform mit mehr als 50.000 Fachkräften weltweit und einer Präsenz an über 1.000 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet Beratungslösungen über ihre Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner auf der ganzen Welt an.

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