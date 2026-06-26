Der amerikanische Robotaxi-Anbieter Waymo hat in München eine deutsche Tochtergesellschaft gegründet. Zudem sucht eine Personalvermittlung aktuell Testfahrer für autonome Fahrzeuge in Berlin und München. Dabei handelt es sich vermutlich um die Robotaxis von Waymo. Wie zuerst die "FAZ" berichtet hat, wurde die Waymo Germany GmbH am 15. Juni 2026 beim Amtsgericht München eingetragen. Als Gegenstand des Unternehmens wird das "Anbieten von Fahrdienstleistungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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