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WKN: A2YN6Y | ISIN: DE000A2YN6Y5 | Ticker-Symbol:
München
26.06.26 | 11:33
98,00 
0,00 % 0,00
Branche
Bau/Infrastruktur
Aktienmarkt
Anleihen
1-Jahres-Chart
FRENER & REIFER HOLDING AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FRENER & REIFER HOLDING AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
26.06.2026 15:15 Uhr
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PTA-Adhoc: FRENER & REIFER Holding AG: Gläubigerversammlung

DJ PTA-Adhoc: FRENER & REIFER Holding AG: Gläubigerversammlung

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Sonstiges

FRENER & REIFER Holding AG: Gläubigerversammlung

München, den 26.06.2026 (pta000/26.06.2026/14:40 UTC+2)

Der Vorstand der Frener & Reifer Holding AG gibt bekannt, dass er im Hinblick auf ihre im Oktober 2026 auslaufende Unternehmensanleihe der Gesellschaft (ISIN: DE000A2YNXXX) eine Gläubigerversammlung für den 18. August 2026 in den Geschäftsräumen der Gesellschaft mit dem Ziel der Änderung der Anleihebedingungen einberuft.

Weitere Informationen werden unter Einhaltung der gesetzlichen Termine fristgerecht im Bundesanzeiger und der Unternehmenswebsite veröffentlicht werden, insbesondere in Bezug auf die Tagesordnung der Gläubigerversammlung sowie den Veranstaltungsdetails (Ort, Uhrzeit).

Über die FRENER & REIFER Holding AG:

Die FRENER & REIFER Holding AG ist die Muttergesellschaft einer internationalen Unternehmensgruppe mit Fokus auf High-End Spezialfassadenbau. Das Unternehmen ist einer der weltweit führenden Anbieter von qualitativ hochwertigen und technisch anspruchsvollen Metall-Glasfassaden und bietet von Entwicklung, Design, über Projektierung und Montage vor Ort alle Dienstleistungen zur Umsetzung exklusiver Gebäudehüllen an. In Zusammenarbeit mit namhaften Architekten wie Sir Norman Foster, Kenzo Tange und Daniel Libeskind konnten in der Vergangenheit exklusive und anspruchsvolle Projekte wie das Museum of Modern Art (Moma), das IOC-Hauptquartier und die Steve Jobs Arena gebaut werden.

Die Anleihe der FRENER & REIFER Holding AG (WKN: A2YN6Y; ISIN: DE000A2YNXXX) notiert an der Münchener und Hamburger Wertpapierbörse.

Weitere Informationen finden Interessenten auch auf der Internetseite der FRENER & REIFER Holding AG unter www.frener-reifer.ag

(Ende)

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Aussender:      FRENER & REIFER Holding AG 
           c/o GCI Management Consulting, Brienner Straße 7 
           80333 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Andrea Borgato 
Tel.:         +49 89 20 500 650 
E-Mail:        ir@frener-reifer.ag 
Website:       www.frener-reifer.ag 
ISIN(s):       DE000A2YNXXX (Anleihe) 
Börse(n):       Freiverkehr in München

[ source: https://www.pressetext.com/news/1782477600306 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 26, 2026 08:40 ET (12:40 GMT)

© 2026 Dow Jones News
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

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