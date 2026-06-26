Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Frener & Reifer Holding AG hat folgende Pressemitteilung veröffentlicht:Der Vorstand der Frener & Reifer Holding AG gibt bekannt, dass er im Hinblick auf ihre im Oktober 2026 auslaufende Unternehmensanleihe (ISIN DE000A2YNXXX/ WKN A2YN6Y) der Gesellschaft eine Gläubigerversammlung für den 18. August 2026 in den Geschäftsräumen der Gesellschaft mit dem Ziel der Änderung der Anleihebedingungen einberuft. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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