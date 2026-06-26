DJ Safran bietet 2,2 Mrd EUR in Übernahme-Gesprächen zu Exail Technologies

Von Mauro Orru

DOW JONES--Safran ist in exklusive Verhandlungen mit der Familie Gorge eingetreten, um deren Anteil am französischen Unternehmen Exail Technologies zu erwerben. Das Angebot bewerte Exail mit rund 2,19 Milliarden Euro.

Die Gespräche konzentrierten sich dem französischen Zulieferer für die Luft- und Raumfahrtindustrie zufolge auf einen Angebotspreis von 128,50 Euro je Aktie für Exail, das auf maritime Robotik und Navigationssysteme spezialisiert ist. Die Familie Gorge hält laut Euronext einen Anteil von rund 43,9 Prozent an Exail.

Die Aktien von Safran geben um mehr als 2 Prozent nach, während die Aktien von Exail nach einem Anstieg von fast 20 Prozent vom Handel ausgesetzt wurden. Es gebe keine Garantie, dass eine Einigung erzielt werde, teilte Safran mit. Die Aktien von Exail hatten am Donnerstag zum Handelsschluss bei 93,50 Euro notiert.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/uxd/hab

(END) Dow Jones Newswires

June 26, 2026 09:47 ET (13:47 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.