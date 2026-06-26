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WKN: A41ZD8 | ISIN: CH1544292464 | Ticker-Symbol: XK7A
Stuttgart
26.06.26 | 17:55
0,002 Euro
-15,00 % 0,000
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
DFO CAPITAL SA Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DFO CAPITAL SA 5-Tage-Chart
Dow Jones News
26.06.2026 16:57 Uhr
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PTA-Adhoc: DFO Capital SA: Einlage in die Kapitalreserven

DJ PTA-Adhoc: DFO Capital SA: Einlage in die Kapitalreserven

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung

DFO Capital SA: Einlage in die Kapitalreserven

Zug (pta000/26.06.2026/16:25 UTC+2)

Zug, 26.06.2026: Die DFO Capital SA (ISIN: CH0577478XXX) teilt mit, dass mit dem Großaktionär heute eine vertragliche Vereinbarung über eine Einzahlung von CHF 1 Mio. in die Reserven der Gesellschaft (Kapitalrücklage) geschlossen wurde. Die eingeworbenen Mittel dienen dem laufenden Geschäftsbetrieb sowie dem Aufbau eines Unternehmensbeteiligungsportfolios.

Kontakt: DFO Capital SA Rigistr. 2 6300 Zug Schweiz E-Mail: info@dfocapital.ch

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      DFO Capital SA 
           Rigistr. 2 
           6300 Zug 
           Schweiz 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
E-Mail:        info@dfocapital.ch 
Website:       www.dfocapital.ch 
ISIN(s):       CH0577478XXX (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in München, Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1782483900309 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 26, 2026 10:25 ET (14:25 GMT)

© 2026 Dow Jones News
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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