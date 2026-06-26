DJ PTA-Adhoc: DFO Capital SA: Einlage in die Kapitalreserven
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung
DFO Capital SA: Einlage in die Kapitalreserven
Zug (pta000/26.06.2026/16:25 UTC+2)
Zug, 26.06.2026: Die DFO Capital SA (ISIN: CH0577478XXX) teilt mit, dass mit dem Großaktionär heute eine vertragliche Vereinbarung über eine Einzahlung von CHF 1 Mio. in die Reserven der Gesellschaft (Kapitalrücklage) geschlossen wurde. Die eingeworbenen Mittel dienen dem laufenden Geschäftsbetrieb sowie dem Aufbau eines Unternehmensbeteiligungsportfolios.
Kontakt: DFO Capital SA Rigistr. 2 6300 Zug Schweiz E-Mail: info@dfocapital.ch
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Aussender: DFO Capital SA Rigistr. 2 6300 Zug Schweiz Ansprechpartner: Investor Relations E-Mail: info@dfocapital.ch Website: www.dfocapital.ch ISIN(s): CH0577478XXX (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in München, Stuttgart
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June 26, 2026 10:25 ET (14:25 GMT)