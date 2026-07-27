DJ PTA-Adhoc: DFO Capital SA: Rücktritt des VR-Präsidenten
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
DFO Capital SA: Rücktritt des VR-Präsidenten
Zug (pta000/27.07.2026/16:00 UTC+2)
Zug, 27.07.2026: Die DFO Capital SA (ISIN: CH1544292464) teilt mit, dass der Präsident des Verwaltungsrats Dr. Ariel Sergio Davidoff aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden ist, um sich anderen beruflichen Herausforderungen zu widmen. Die Gesellschaft dankt Dr. Davidoff für seine wertvolle Unterstützung bei der Unternehmensentwicklung.
Kontakt: DFO Capital SA Rigistr. 2 6300 Zug Schweiz E-Mail: info@dfocapital.ch
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Aussender: DFO Capital SA Rigistr. 2 6300 Zug Schweiz Ansprechpartner: Investor Relations E-Mail: info@dfocapital.ch Website: www.dfocapital.ch ISIN(s): CH0577478XXX (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in München, Stuttgart
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July 27, 2026 10:01 ET (14:01 GMT)