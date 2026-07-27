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WKN: A41ZD8 | ISIN: CH1544292464 | Ticker-Symbol: XK7A
Stuttgart
27.07.26 | 07:55
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Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
DFO CAPITAL SA Chart 1 Jahr
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DFO CAPITAL SA 5-Tage-Chart
Dow Jones News
27.07.2026 16:33 Uhr
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PTA-Adhoc: DFO Capital SA: Rücktritt des VR-Präsidenten

DJ PTA-Adhoc: DFO Capital SA: Rücktritt des VR-Präsidenten

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand

DFO Capital SA: Rücktritt des VR-Präsidenten

Zug (pta000/27.07.2026/16:00 UTC+2)

Zug, 27.07.2026: Die DFO Capital SA (ISIN: CH1544292464) teilt mit, dass der Präsident des Verwaltungsrats Dr. Ariel Sergio Davidoff aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden ist, um sich anderen beruflichen Herausforderungen zu widmen. Die Gesellschaft dankt Dr. Davidoff für seine wertvolle Unterstützung bei der Unternehmensentwicklung.

Kontakt: DFO Capital SA Rigistr. 2 6300 Zug Schweiz E-Mail: info@dfocapital.ch

(Ende)

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Aussender:      DFO Capital SA 
           Rigistr. 2 
           6300 Zug 
           Schweiz 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
E-Mail:        info@dfocapital.ch 
Website:       www.dfocapital.ch 
ISIN(s):       CH0577478XXX (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in München, Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1785160800197 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 27, 2026 10:01 ET (14:01 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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