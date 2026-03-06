Anzeige
Freitag, 06.03.2026
USA erklären Kupfer zur Chefsache - dieser Nevada-Explorer bohrt bereits
WKN: A2QMD6 | ISIN: CH0577478263 | Ticker-Symbol: XK7
Stuttgart
06.03.26 | 14:46
1,120 Euro
0,00 % 0,000
06.03.2026 14:57 Uhr
PTA-Adhoc: DFO Capital SA: Ergebnisse der ordentlichen Generalversammlung

DFO Capital SA: Ergebnisse der ordentlichen Generalversammlung

Zug (pta000/06.03.2026/14:25 UTC+1)

Zug, 06.03.2026: Die DFO Capital SA (ISIN: CH0577478263) gibt bekannt, dass die heutige ordentliche Generalversammlung die Sitzverlegung nach Zug beschlossen hat. Zudem wurde Forvis MAZARS SA, Zürich als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2026 gewählt, sowie ein genehmigtes Kapital in Höhe von 250.000 CHF beschlossen. Das genehmigte Kapital soll zum Erwerb von Unternehmensbeteiligungen genutzt werden.

Des weiteren wurde ein Aktiensplit im Verhältnis 1:10 beschlossen, welcher kurzfristig umgesetzt werden soll.

Der bisherige einzige Verwaltungsrat schied mit Ablauf der heutigen Generalversammlung aus. Neu in den Verwaltungsrat wurden Herr Dr. Ariel Sergio Davidoff, Herr Christoph Wälti und Herr Dimiter Ushev gewählt. Herr Dr. Davidoff wurde zudem zum Verwaltungsratspräsidenten gewählt.

Kontakt: DFO Capital SA Rigistr. 2 6300 Zug Schweiz E-Mail: info@dfocapital.ch

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      DFO Capital SA 
           Rigistr. 2 
           6300 Zug 
           Schweiz 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
E-Mail:        info@dfocapital.ch 
Website:       www.dfocapital.ch 
ISIN(s):       CH0577478263 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in München

[ source: https://www.pressetext.com/news/1772803500749 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 06, 2026 08:25 ET (13:25 GMT)

© 2026 Dow Jones News
