PTA-Adhoc: DFO Capital SA: Ergebnisse der ordentlichen Generalversammlung

DFO Capital SA: Ergebnisse der ordentlichen Generalversammlung

Zug (pta000/06.03.2026/14:25 UTC+1)

Zug, 06.03.2026: Die DFO Capital SA (ISIN: CH0577478263) gibt bekannt, dass die heutige ordentliche Generalversammlung die Sitzverlegung nach Zug beschlossen hat. Zudem wurde Forvis MAZARS SA, Zürich als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2026 gewählt, sowie ein genehmigtes Kapital in Höhe von 250.000 CHF beschlossen. Das genehmigte Kapital soll zum Erwerb von Unternehmensbeteiligungen genutzt werden.

Des weiteren wurde ein Aktiensplit im Verhältnis 1:10 beschlossen, welcher kurzfristig umgesetzt werden soll.

Der bisherige einzige Verwaltungsrat schied mit Ablauf der heutigen Generalversammlung aus. Neu in den Verwaltungsrat wurden Herr Dr. Ariel Sergio Davidoff, Herr Christoph Wälti und Herr Dimiter Ushev gewählt. Herr Dr. Davidoff wurde zudem zum Verwaltungsratspräsidenten gewählt.

Kontakt: DFO Capital SA Rigistr. 2 6300 Zug Schweiz E-Mail: info@dfocapital.ch

