Das Marktumfeld bleibt kompliziert. Auf die Rekordzahlen von Micron folgte am Donnerstag direkt die Ernüchterung. Die Nasdaq fiel um 15.30 Uhr nahezu 1.000 Punkte "wie am Strich". Die K.I-Story kriselt an verschiedenen Ecken. Nun kommt openAI hinzu, die den Börsengang verschieben. Nicolas hat ein kurzes Reel aufgenommen - hier bei YouTube oder Instagram. Wir rechnen daher am Freitag mit weiterer Schwäche bei Tech. Mittlerweile positiv kann man fast die deutlichen Abschläge der Mega-Caps werten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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