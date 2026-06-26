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Freitag, 26.06.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Tagebau oder Tiefsee-Bergbau: Für welchen Fußabdruck entscheidet sich die Welt?
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WKN: 870153 | ISIN: US4385161066 | Ticker-Symbol: ALD
Tradegate
26.06.26 | 21:40
203,80 Euro
+0,20 % +0,40
Branche
Industrie/Mischkonzerne
Aktienmarkt
S&P 100
S&P 500
DJ Industrial
NASDAQ-100
1-Jahres-Chart
HONEYWELL INTERNATIONAL INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
203,55203,9022:47
204,15205,1022:01
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ARIZONA SONORAN COPPER
ARIZONA SONORAN COPPER COMPANY INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ARIZONA SONORAN COPPER COMPANY INC4,950-1,00 %
CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC ADR35,4000,00 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC203,80+0,20 %
SLEEP NUMBER CORPORATION0,1300,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.