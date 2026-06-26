New York - Die US-Börsen haben am Freitag nachgelassen. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 51.876 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,1 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.354 Punkten wenige Punkte im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 29.118 Punkten 1,1 Prozent im Minus.



Anleger zeigten sich am Freitag beunruhigt über die Anschuldigung von US-Präsident Donald Trump, der Iran habe die vereinbarte Waffenruhe gebrochen. Auch hinsichtlich der Bewertung von sogenannter "Künstlicher Intelligenz" wurden die Marktteilnehmer vorsichtiger. Denn ein Bericht der "New York Times" legte nahe, dass ChatGPT-Entwickler OpenAI mit dem Börsengang doch länger warten könnte als ursprünglich erwartet. Bei diesen Erwägungen könnte neben dem zusätzlichen Druck durch wahrscheinliche Leitzinserhöhungen in den nächsten Monaten auch eine Rolle spielen, dass die Aktie des Unternehmens SpaceX, in dem das KI-Tochterunternehmen SpaceXAI enthalten ist, die Zugewinne nach dem Börsengang zuletzt wieder abgegeben hatte.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagabend etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1388 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8781 Euro zu haben.



Der Goldpreis konnte deutlich profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 4.071 US-Dollar gezahlt (+1,1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 114,94 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis sank unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 72,05 US-Dollar, das waren 321 Cent oder 4,3 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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