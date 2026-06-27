Teheran/Tampa - Die US-Streitkräfte haben erneut iranische Militärziele in der Nähe der Straße von Hormus angegriffen. Das teilte das US-Zentralkommando "Centcom" in der Nacht auf Samstag mit und erklärte, die Angriffe seien eine Reaktion auf einen iranischen Angriff auf ein Handelsschiff am Donnerstag gewesen. US-Flugzeuge hätten iranische Raketen- und Drohnenlager sowie Küstenradarstandorte ins Visier genommen. Ein US-Beamter sagte laut US-Medien, die Angriffe bedeuteten nicht, dass die USA zu größeren Kampfhandlungen zurückkehren würden.



Der Iranischen Revolutionsgarde zufolge hat der Iran als Reaktion auf die US-Angriffe US-Militärstellungen in der Region ins Visier genommen, was die US-Streitkräfte jedoch nicht bestätigten. Vizepräsident JD Vance, sagte, dass Gewalt mit Gewalt beantwortet werde.



US-Präsident Donald Trump bezeichnete den iranischen Drohnenangriff auf das Schiff als "törichte Verletzung" des Abkommens zur Beendigung des Krieges mit dem Iran. Er machte jedoch keine Angaben darüber, ob dies zu einer Rückkehr zu breiteren Feindseligkeiten führen würde. Trump erklärte, der Angriff zeige, dass der Iran trotz des monatelangen US-Kriegs einige militärische Fähigkeiten behalten habe.



Die USA und der Iran hatten zuvor eine Absichtserklärung unterzeichnet, um die Straße von Hormus zu öffnen und weitere Verhandlungen über das iranische Atomprogramm zu beginnen.





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