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Vancouver, BC - 26. Juni 2026 / IRW-Press / Uranium One Mining Corp. ("Uranium One" oder das "Unternehmen") (CSE: UUU | OTC: UUUFD | FWB: SL5) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit 1583644 B.C. Ltd. ("NumberCo"), einem Privatunternehmen nach dem Recht der kanadischen Provinz British Columbia, und den Aktionären von NumberCo (die "NumberCo-Aktionäre") eine mit Wirkung zum 19. Juni 2026 datierte Aktientauschvereinbarung abgeschlossen hat, der zufolge Uranium One alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von NumberCo erwerben wird (die "Transaktion").

"Der Erwerb der Konzessionsgebiete Foghorn und Pasfield Lake ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für die Erweiterung des kanadischen Uranportfolios von Uranium One", so David Greenway, Chief Executive Officer von Uranium One Mining Corp. "Diese strategischen Neuzugänge bieten ein Engagement in zwei höffigen Explorationsdistrikten und stärken unsere Pipeline an potenzialreichen Uran-Assets erneut. Wir freuen uns darauf, nach dem erfolgreichen Abschluss der Transaktion die beiden Projekte weiterzuentwickeln und einen langfristigen Mehrwert für unsere Aktionäre zu schaffen."

In Verbindung mit der Transaktion hat NumberCo gleichzeitig zwei Konzessionskaufverträge (zusammen die "Konzessionskaufverträge") abgeschlossen, um das vollständige rechtliche und wirtschaftliche Eigentum an (i) dem Mineralkonzessionsgebiet Foghorn in British Columbia (das "Konzessionsgebiet Foghorn"), das aus bestimmten vom Staat gewährten Rechten und Mineralclaims besteht, von 0782618 B.C. Ltd. und (ii) dem Mineralkonzessionsgebiet Pasfield Lake in Saskatchewan (das "Konzessionsgebiet Pasfield Lake"), das aus bestimmten Mineralclaims besteht, von Zadar Minerals Corp. zu erwerben. Der Abschluss der Konzessionskaufverträge soll vor oder gleichzeitig mit dem Abschluss der Transaktion erfolgen. In Verbindung mit der Transaktion muss das Unternehmen keine Vermittlungsgebühren oder -provisionen bezahlen.

Struktur der Transaktion

Gemäß der Aktientauschvereinbarung wird Uranium One alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von NumberCo gegen die Ausgabe von insgesamt 27.060.000 Stammaktien von Uranium One (die "Vergütungsaktien") auf anteiliger Basis an die NumberCo-Aktionäre entsprechend ihres jeweiligen Aktienanteils erwerben. In Verbindung mit dem Abschluss der Konzessionskaufverträge wird NumberCo insgesamt 12.060.000 weitere Stammaktien (die "Konzessionskaufaktien") als Gegenleistung für den Erwerb des Konzessionsgebiets Foghorn und des Konzessionsgebiets Pasfield Lake begeben. Davon gehen 8.900.000 Konzessionskaufaktien an die von 0782618 B.C. Ltd. benannten Empfänger für das Konzessionsgebiet Foghorn und 3.160.000 Konzessionskaufaktien an Zadar Minerals Corp. für das Konzessionsgebiet Pasfield Lake.

In Verbindung mit dem Erwerb des Konzessionsgebiets Foghorn wird Uranium One darüber hinaus bei Abschluss der Transaktion insgesamt 250.000 C$ in bar an einen der unabhängigen Verkäufer des Konzessionsgebiets Foghorn zahlen. Das Konzessionsgebiet Foghorn wird Gegenstand einer NSR-Royalty von 3 % (Net Smelter Returns) sein, wobei ein Rückkaufrecht für bis zur Hälfte der Royalty (1,5 %) gegen einen Gesamtrückkaufpreis von maximal 1.500.000 C$ besteht. Das Konzessionsgebiet Pasfield Lake unterliegt bereits einer bestehenden NSR-Royalty von 2 % zugunsten von Canterra Minerals Corporation, die gegen eine Zahlung von 1.000.000 C$ auf 1 % reduziert werden kann.

Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt einer Reihe von Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller Genehmigungen durch Aufsichtsbehörden, Unternehmen und Dritte (darunter auch die Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange (die "CSE")) sowie andere derartige übliche Abschlussbedingungen, die in der Aktientauschvereinbarung festgehalten sind. Es kann nicht zugesichert werden, dass die Transaktion wie geplant oder überhaupt abgeschlossen wird.

Die Konzessionsgebiete

Das Konzessionsgebiet Foghorn ist ein historisches polymetallisches Explorationsprojekt in British Columbia, das aus rund 40 vom Staat gewährten Mineralclaims mit einer Grundfläche von ungefähr 614 Hektar (1.517 Acres) besteht. Die historische Exploration auf dem Konzessionsgebiet reicht bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts zurück und umfasste gemeldete geologische Kartierungen, Bohrungen, unterirdische Erschließungsarbeiten und auf Uran, Fluorit und andere kritische Minerale ausgerichtete metallurgische Untersuchungen. Das Konzessionsgebiet beherbergt mehrere Mineralisierungsarten und bietet Potenzial für die moderne Exploration unter Einsatz zeitgemäßer geologischer und geophysikalischer Techniken. Nach Ansicht des Unternehmens stellt das Projekt eine attraktive Möglichkeit dar, die historischen Explorationsarbeiten durch einen systematischen, auf mehrere Rohstoffe ausgerichteten Explorationsansatz zu bewerten.

Das Unternehmen hat die historischen Explorationsinformationen in Bezug auf das Konzessionsgebiet Foghorn nicht von unabhängiger Seite verifizieren lassen und daher sollten derartige Informationen nicht als verlässlich erachtet werden.

Das Konzessionsgebiet Pasfield Lake besteht aus einer Prospektionskonzession, die sich über etwa 4.400 Hektar (10.873 Acres) im Nordosten von Saskatchewan erstreckt. Das Konzessionsgebiet liegt in einem höffigen Uranrevier, rund 100 Kilometer nordwestlich des Bergbaugebiets Collins Bay bzw. 60 Kilometer nordwestlich der Mine Cigar Lake. Bei historischen Explorationsarbeiten im weiteren Gebiet von Pasfield Lake wurden Uranvorkommen an der Oberfläche ermittelt; die moderne Exploration war jedoch relativ begrenzt. Das Konzessionsgebiet befindet sich in einer Region, die als höffig für eine diskordanzgebundene Uranmineralisierung gilt, und bietet Uranium One ein Engagement in einem der weltweit führenden Uranreviere. Eine Mineralisierung in nahegelegenen Konzessionsgebieten oder Minen ist nicht zwangsläufig ein Hinweis auf eine Mineralisierung im Konzessionsgebiet Pasfield Lake.

Die Akquisitionen stehen im Einklang mit der Strategie von Uranium One, die darauf ausgerichtet ist, ein diversifiziertes Portfolio von höffigen Uranexplorationsprojekten in ganz Kanada aufzubauen, das ein Engagement in mehreren geologischen Milieus mit bedeutenden Explorationsaussichten und langfristigem Entdeckungspotenzial bietet.

Über Uranium One Mining Corp.

Uranium One Mining Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Entwicklung von Uranprojekten sowie ausgewählter Batteriemetallprojekte konzentriert. Das Unternehmen treibt ein diversifiziertes Portfolio von Projekten mit hohem Potenzial in Kanada, Paraguay und Argentinien voran, wobei der strategische Fokus auf Projekten liegt, die von der steigenden weltweiten Nachfrage nach Kernenergie und sicheren Energielieferketten profitieren können.

Zu den Projekten des Unternehmens zählen das Uranprojekt Quark, das Uranprojekt Yuty Prometeo und das Uranprojekt Nucleon, die jeweils ein signifikantes Explorationspotenzial sowie ein Potenzial für die Erweiterung der Ressourcen bieten.

Uranium One Mining Corp. verpflichtet sich zu verantwortungsvollen Explorationspraktiken, disziplinierter Kapitalallokation und der Schaffung von langfristigem Shareholder Value durch die systematische Weiterentwicklung seines Projektportfolios.

Über 1583644 B.C. Ltd.

1583644 B.C. Ltd. ist ein Privatunternehmen nach dem Recht der kanadischen Provinz British Columbia.

Im Namen des Board of Directors von Uranium One Mining Corp.:

"David Greenway"

David Greenway, CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Uranium One Mining Corp.

Brent Rusin

Tel: +1 672-533-0348

E-Mail: info@uraniumone.com

Website: www.uraniumone.com

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Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen bezüglich: des erwarteten Abschlusses der Transaktion und der Konzessionskaufverträge; der Pläne des Unternehmens in Bezug auf das Konzessionsgebiet Foghorn und das Konzessionsgebiet Pasfield Lake nach Abschluss der Transaktion; der Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen für den Abschluss der Transaktion, einschließlich des Erhalts der Genehmigung durch die CSE und anderer behördlicher Genehmigungen; sowie der allgemeinen Geschäftsziele, Explorationspläne und der strategischen Ausrichtung des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen erachteten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen und Einschätzungen des Managements und unterliegen zwangsläufig einer Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Dazu gehören unter anderem: das Risiko, dass die Transaktion nicht zu den vorgesehenen Bedingungen oder gar nicht abgeschlossen wird; das Risiko, dass die aufschiebenden Bedingungen für den Abschluss der Transaktion nicht erfüllt oder nicht aufgehoben werden; die potenzielle Verwässerung für die bestehenden Aktionäre des Unternehmens infolge der Ausgabe der Vergütungsaktien an die NumberCo-Aktionäre; Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexplorationsbranche, einschließlich der der Mineralexploration und -erschließung innewohnenden Unsicherheit; Risiken im Zusammenhang mit dem Eigentumsrecht, dem Besitz und dem Zustand der Mineralkonzessionen; die Auswirkungen bestehender Royalty-Verpflichtungen auf die künftige Wirtschaftlichkeit der Konzessionsgebiete; Schwankungen der Rohstoffpreise, einschließlich der Uranpreise; Änderungen der geltenden Gesetze, Vorschriften oder staatlichen Richtlinien in Kanada oder einer anderen relevanten Rechtsordnung; allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen; sowie alle sonstigen Risiken und Ungewissheiten, die regelmäßig in den auf SEDAR+ eingereichten öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens beschrieben werden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf diese Aussagen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich diesem vorsorglichen Hinweis. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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