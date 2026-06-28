Zuletzt hat sich eine ungewöhnliche Dynamik im Technologiesektor ausgebildet. Ausgerechnet Amazon hat sich in den vergangenen fünf Jahren als schwächstes Mitglied der "Magnificent Seven" erwiesen. Während Nvidia oder Alphabet von Rekord zu Rekord liefen, kam die Amazon-Aktie über diesen Zeitraum nur auf ein Plus von rund 33 Prozent.• Amazon war zuletzt das Schlusslicht unter den großen Tech-Giganten.• Die hohen Investitionen in Rechenzentren und KI-Infrastruktur belasten kurzfristig die Wahrnehmung.• ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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