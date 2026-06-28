München (ots) -Die Gruppenphase ist Geschichte, ab sofort startet die Jagd auf den Titel: Heute Abend beginnt die Crunch-Time der FIFA Fußball WM 2026. Und Fußball-Fans wissen, dass sie nur bei MagentaTV alle Spiele der hochspannenden K.o.-Phase verfolgen können. Sechs der anstehenden Sechzehntelfinals sind exklusiv bei MagentaTV zu sehen: Niederlande vs. Marokko, Frankreich vs. Schweden und Portugal vs. Kroatien, Mexiko vs. Ecuador, USA vs. Bosnien-Herzegowina sowie Argentinien vs. Kap Verde. Und MagentaTV bleibt im weiteren Turnierverlauf mit drei exklusiven Achtelfinals, zwei exklusiven Viertelfinal-Begegnungen sowie dem Spiel um Platz Drei erste Anlaufstelle für alle Fußball-Begeisterten.Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom: "Diese WM läuft für uns bislang ausgezeichnet. Die Gruppenphase war mit mehr als 115 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern außergewöhnlich. Dahinter steckt eine klare Strategie. Bei uns gibt es nicht nur alle Spiele live. Wir sind nah dran, zeigen auf drei Kanälen Fußball rund um die Uhr und unser Top-Team aus Experten, Kommentatoren und Moderatoren funktioniert einfach herausragend gut. Wir schauen jetzt voller Vorfreude auf die KO-Phase, denn die Entscheidungsspiele üben nochmal eine ganz andere Faszination auf die Fans aus."Trend bestätigt - zahlreiche Rekorde purzeln in der GruppenphaseGleichzeitig blickt MagentaTV auf eine äußerst erfolgreiche Gruppenphase zurück, in der zahlreiche Rekorde geknackt wurden. Insgesamt haben in den ersten Turniertagen mehr als 115 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Gruppenspiele der WM auf den drei MagentaTV-Kanälen verfolgt - das entspricht einem Plus von 66 Prozent gegenüber der gesamten EURO 2024.Die exklusive Partie Frankreich vs. Senegal stellte mit in der Spitze 6,5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern einen neuen Bestwert für MagentaTV auf. Mit zwei weiteren exklusiven Partien knackte MagentaTV die Marke von fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. In den sozialen Medien lief die Gruppenphase ebenfalls hervorragend. Mit insgesamt 19,2 Millionen Interaktionen stellte die Telekom den bisherigen Rekord der EURO 2024 bereits in der Gruppenphase ein.Auch bei den Absätzen über alle Tarifmodelle gelang ein neuer Rekord: Am Spieltag von Senegal vs. Frankreich erzielte MagentaTV mehr Absätze als je zuvor binnen 24 Stunden. Mit Spannung erwartet MagentaTV jetzt die bereits angelaufene K.o.-Phase mit insgesamt zwölf weiteren exklusiven Partien. Darunter sind sechs Sechzehntelfinals, drei Achtelfinals, zwei Viertelfinals sowie das Spiel um Platz 3, falls Deutschland hier nicht beteiligt sein sollte.Beim Thema mobile Datennutzung hat die Telekom in der Gruppenphase ebenfalls erneut Rekorde aufgestellt.: Beim Spiel Deutschland gegen die Elfenbeinküste wurde ein Peak von 2.735 GBit/s erreicht, Deutschland gegen Curacao (2.700 GBit/s) und die abschließende Partie Deutschland gegen Ecuador (2.600 Gbit/s) folgten direkt dahinter.Die exklusiven Sechzehntelfinals in der Übersicht29. Juni: Niederlande vs. Marokko (Anstoß 03:00 Uhr)30. Juni: Frankreich vs. Schweden (Anstoß 23:00 Uhr)1. Juli: Mexiko vs. Ecuador (Anstoß 03:00 Uhr)2. Juli: USA vs. Bosnien Herzegowina (Anstoß 02:00 Uhr)3. Juli: Portugals vs. Kroatien (Anstoß 01:00 Uhr)4. Juli: Argentinien vs. Kap Verde (Anstoß 00:00 Uhr)Pressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaTV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156049/6303737