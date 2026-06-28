Infineon gehörte zuletzt zu den Aktien, bei denen aus einer guten Branche plötzlich ein außergewöhnlicher Lauf wurde. Mit dem Turbo-Bull MC2AHZ auf Infineon ergab sich in unserem Depot ein Plus von 1.797,02 %. Wir positionieren uns ab Montag. Testen Sie unseren Börsendienst und profitieren Sie von unserer Strategie. Die Grundlage dafür war eine Kombination, die der Markt sehr klar gespielt hat: mehr Zuversicht im Automobilgeschäft, wachsende Nachfrage aus dem Umfeld von KI-Rechenzentren und ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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