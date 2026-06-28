© Foto: wO-ChatGPTDer Einzelhändler Best Buy setzt auf den nächsten Elektronik-Boom und bietet eine überdurchschnittliche Dividende. Impulse kommen aus Gaming, KI-PCs und Smartphones. Doch die Branche ist zyklisch.Nach Deterra Royalties wechselt der Dividenden-Radar in dieser Woche von der australischen Minen-Maut zurück in den US-Einzelhandel. In der vergangenen Ausgabe ging es um ein Royalty-Unternehmen, das an BHPs Eisenerzgeschäft mitverdient, ohne selbst Minen zu betreiben. Diesmal steht ein deutlich bekannterer Name im Fokus: Best Buy. Der US-Elektronikhändler ist kein Wachstumswunder, eher ein defensiver Konsumgüterkonzern, der seinen Turnaround vorantreibt. Innerhalb eines Monats hat die Aktie um …
Enthaltene Werte: US0231351067,AU000000BHP4,US0865161014,US1912161007,US22160K1051,US5949181045,US7427181091,JP3435000009,US9311421039,EU0009652XXX,AU0000107484Den vollständigen Artikel lesen
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