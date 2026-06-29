Implenia AG
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Bedeutendes Infrastrukturprojekt in Göteborg im Rahmen der West Link-Verbindung | Ausführungsauftrag für Bau der Station und technische Anlagen | Auftragssumme von über CHF 250 Mio., in Cost-plus-Modell
Glattpark (Opfikon), 29. Juni 2026 - Im Rahmen des Göteborger Projekts West Link (Västlänken) vergibt das schwedische Amt für Verkehrsverwaltung (Trafikverket) den Ausführungsauftrag «E16 Korsvägen Station» an Implenia. Der Auftrag mit einem Volumen von über CHF 250 Mio. in einem Cost-plus-Vertragsmodell entspricht der Strategie von Implenia, sich auf grosse, komplexe Infrastrukturprojekte zu konzentrieren.
Visualisierung der Station Korsvägen, West Link-Projekt, Göteborg (Bild: © Kanozi Arkitekter).
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Als führender Schweizer Bau- und Immobiliendienstleister entwickelt, realisiert und bewirtschaftet Implenia Lebensräume, Arbeitswelten und Infrastruktur für künftige Generationen in der Schweiz und in Deutschland. Zudem bietet Implenia in weiteren Märkten Tunnelbau und damit verbundene Infrastrukturleistungen an. Entstanden 2006, blickt Implenia auf eine rund 160-jährige Bautradition zurück. Das Unternehmen fasst das Know-how aus hochqualifizierten Beratungs-, Entwicklungs-, Planungs- und Ausführungseinheiten unter einem Dach zu einem integrierten, multinationalen Bau- und Immobiliendienstleister zusammen. Mit ihrem breiten Angebotsspektrum sowie der Expertise ihrer Spezialisten realisiert die Gruppe grosse, komplexe Projekte und begleitet Kunden über den gesamten Lebenszyklus ihrer Bauwerke. Dabei stehen die Bedürfnisse der Kunden und ein nachhaltiges Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem Erfolg sowie sozialer und ökologischer Verantwortung im Fokus. Implenia mit Hauptsitz in Opfikon bei Zürich beschäftigt europaweit über 8'000 Mitarbeitende (FTE) und erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von CHF 3,5 Mrd. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere Informationen unter: implenia.com.
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2355294 29.06.2026 CET/CEST