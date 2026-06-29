Genf - Der Cybersecurity-Anbieter Wisekey will - wie angekündigt - seinen Sitz von der Schweiz auf die Britischen Jungferninseln (BVI) verlegen. Nun gibt es weitere Angaben dazu. Für die Sitzverlagerung wird die Wisekey International Corp. in ihre Tochtergesellschaft vor Ort, die Wisekey BVI, integriert. Nach Unterzeichnung der Fusionsvereinbarung will Wisekey die Pläne vorantreiben. Details zur Transaktion will die Gesellschaft noch festlegen und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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