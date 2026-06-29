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reconcept setzt internationalen Wachstumskurs mit Spanien fort



29.06.2026 / 09:00 CET/CEST

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reconcept setzt internationalen Wachstumskurs mit Spanien fort Erste Projekte mit Fokus auf Photovoltaik und Batterieenergiespeichersystemen in Spanien in der Entwicklung

Direktabnahmeverträge mit der energieintensiven Industrie geplant

reconcept Iberia S.L. mit Büro am Standort Madrid gegründet Hamburg, 29. Juni 2026 - Die reconcept GmbH, Projektentwickler für Erneuerbare Energien, setzt mit Gründung der spanischen Tochter reconcept Iberia S.L. ihren internationalen Wachstumskurs fort: In Spanien fokussiert sich reconcept auf die Entwicklung von Solarparks und Batterieenergiespeichersystemen (BESS) in der unmittelbaren Umgebung von Standorten der energieintensiven Industrie, insbesondere Rechenzentren. Ergänzend werden BESS-Projekte integrativ für das Transportnetz geplant. Erste Vorhaben sind bereits identifiziert und in der Entwicklung. Mit der neuen Gesellschaft schafft reconcept erstmals eine eigene Präsenz vor Ort in Spanien. Die reconcept Gruppe ist damit in drei europäischen Ländern aktiv: Deutschland, Finnland und Spanien. Darüber hinaus ist reconcept in Kanada sowie Südostasien tätig. Starker Ausbau von Erneuerbaren in Spanien auch ohne staatliche Förderung Karsten Reetz, Geschäftsführer der reconcept GmbH, erklärt: "Der spanische Markt für Erneuerbare Energien unterliegt seit der Abschaffung des Subventionsmodells klaren Marktmechanismen und zählt heute zu den attraktivsten, selbstregulierten Märkten Europas für Solarenergie. Feste Ausbauziele, das große Interesse energieintensiver Industrien an erneuerbarer Energie und nicht zuletzt die hohe Zahl an Sonnenstunden machen das Land für uns als Projektentwickler interessant." reconcept beobachtet den spanischen Markt bereits seit einiger Zeit. Mit Herannahen des Ziels, 81 Prozent des Stroms im Jahr 2030 aus erneuerbaren Quellen zu erzeugen, gewinnt der Ausbau an Dynamik. Spanien gehört heute zu den am schnellsten wachsenden Märkten für Erneuerbare Energien in Europa und hat bereits zwei Drittel seiner installierten Stromkapazität auf erneuerbare Quellen umgestellt. Dennoch gilt es, die Lücke weiter zu schließen: Per 31.12.2025 waren 41,7 Gigawatt (GW) Photovoltaik installiert (Ziel 2030: 76 GW). reconcept sieht deshalb gute Wachstumschancen in Spanien. Direktabnahme durch die energieintensive Industrie Durch die Kombination aus einem hohen Solarenergiepotenzial, verfügbaren Flächen, guten internationalen Datenanbindungen sowie politischer Unterstützung ist Spanien zu einem interessanten Standort für Rechenzentren geworden - insbesondere für Cloud-Dienste und KI-Infrastrukturen. reconcept plant direkt mit diesen und anderen energieintensiven Industrien Erneuerbare-Energien-Projekte an den entsprechenden Standorten und schließt langfristige Stromabnahmeverträge, Power Purchase Agreements (PPAs), direkt mit den Abnehmern. Unterstützt wird dies durch regulatorische Vorgaben für die Industrie, was den Anteil Erneuerbarer Energien am Stromverbrauch betrifft, sowie steuerliche Anreize, diesen zu erhöhen. Erste Gespräche mit Betreibern von Rechenzentren werden bereits geführt. Eigenes Team vor Ort in Madrid Für den weiteren Ausbau der Aktivitäten auf dem spanischen Markt wurde die Tochter reconcept Iberia S.L. gegründet. Vom Büro in Madrid aus entwickelt ein eigenes Team die Projekte vor Ort. Mit dem erfahrenen Juristen Richard Wicke konnte reconcept einen versierten Manager für die Projektentwicklung gewinnen, der den spanischen Markt für Erneuerbare Energien seit vielen Jahren kennt. "reconcept wächst international - mit Augenmaß. Ich bin überzeugt, dass der spanische Markt auch durch die gewonnene Reife ausgesprochen hohes Potenzial für unsere Projektentwicklung bietet. Unseren Standort in Madrid wollen wir sukzessive weiter ausbauen", schließt Reetz.



Über reconcept

Mit Gründung im Jahr 1998 gehört reconcept zu den Vorreitern im Bereich Erneuerbare Energien. reconcept entwickelt Photovoltaik-, Wind-, Wasser- und Gezeitenkraftwerke sowie Energiespeicherlösungen im In- und Ausland. Kernmärkte sind Deutschland, Finnland, Kanada und Spanien. Wachstumspotenzial sieht reconcept außerdem in Südostasien. Finanziert wird die Projektentwicklung über die Emission eigener Anleihen. Gemeinsam mit mehr als 21.500 Anlegenden hat reconcept Erneuerbare-Energien-Anlagen mit einem Investitionsvolumen von rund 685 Mio. Euro (Stand: 31.12.2025) realisieren können. Um den konkreten Beitrag für mehr Nachhaltigkeit messbar zu machen, lässt reconcept jährlich seinen CO2-Fußabdruck als Unternehmen analysieren und gleicht diesen über CO2-Zertifikate nach "Verified Carbon Standard" aus. Im Ergebnis ist reconcept von den Experten von CO2-positiv! als "Klimaschützendes Unternehmen" zertifiziert.



Pressekontakt

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reconcept GmbH

040/3252165-39

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