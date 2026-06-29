Mitteilung der reconcept GmbH:

reconcept setzt internationalen Wachstumskurs mit Spanien fort

- Erste Projekte mit Fokus auf Photovoltaik und Batterieenergiespeichersystemen in Spanien in der Entwicklung

- Direktabnahmeverträge mit der energieintensiven Industrie geplant

- reconcept Iberia S.L. mit Büro am Standort Madrid gegründet

Die reconcept GmbH, Projektentwickler für Erneuerbare Energien, setzt mit Gründung der spanischen Tochter reconcept Iberia S.L. ihren internationalen Wachstumskurs fort: In Spanien fokussiert sich reconcept auf die Entwicklung von Solarparks und Batterieenergiespeichersystemen (BESS) in der unmittelbaren Umgebung von Standorten der energieintensiven Industrie, insbesondere Rechenzentren. Ergänzend werden BESS-Projekte integrativ für das Transportnetz geplant. Erste Vorhaben sind bereits identifiziert und in der Entwicklung. Mit der neuen Gesellschaft schafft reconcept erstmals eine eigene Präsenz vor Ort in Spanien. Die reconcept Gruppe ist damit in drei europäischen Ländern aktiv: Deutschland, Finnland und Spanien. Darüber hinaus ist reconcept ...

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