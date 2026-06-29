29. Juni 2026, Toronto, ON / IRW-Press / Total Metals Corp. ("Total Metals" oder das "Unternehmen") (TSX-V: TT) (OTCQB: TTTMF) (FWB: O4N) freut sich bekannt zu geben, dass das Sommer-Feldarbeitsprogramm begonnen hat, wobei die ersten Kartierungs- und Probenahmearbeiten auf dem Goldprojekt Menary (das "Projekt") im Nordwesten von Ontario, 18 km nordöstlich der Goldmine Rainy River von Coeur Mining, abgeschlossen wurden (Abbildung 1). Die Planungen und die logistischen Vorbereitungen für die anderen Goldprojekte von Total Metals, einschließlich der Konzessionsgebiete High Lake und West Hawk Lake, sind im Gange. Die Arbeiten dort werden voraussichtlich in den kommenden Wochen beginnen.

Abbildung 1: Regionale Geologie des Grünsteingürtels Rainy River mit dem Standort des Projekts Menary

Kartierungs- und Probenahmeprogramm

Eine von Bayside Geoscience Inc. beauftragte Feldcrew wurde für ein kurzes, sechstägiges Programm zum Projekt entsandt, um erste Kartierungen durchzuführen, die Ausrichtung bekannter Erzgangzonen im Konzessionsgebiet zu bestätigen sowie in geophysikalischen Untersuchungen und auf Satellitenbildern erkennbare Strukturtrends zu bewerten, die zur Erstellung eines strukturellen Modells der geologischen Kontrolle der Goldmineralisierung beitragen können. Insgesamt wurden 83 Erzgang- und alterierte Nebengesteinsproben (Abbildung 2) entnommen, von denen 55 % als mineralisiert oder mit Gossanbildung eingestuft wurden. Zwei Quarzerzgangproben enthielten sichtbares Gold. Die Proben wurden zur Gold- und Multielementanalyse eingereicht, wobei die Ergebnisse noch ausstehend sind.

Abbildung 2: Geologie und Goldvorkommen auf dem Projekt Menary mit der Verteilung der im Juni 2026 entnommenen Proben sowie historischen Schürfproben mit bis zu 8.120 ppm Gold.

Nächste Schritte

Die Ergebnisse des kürzlich abgeschlossenen Probenahme- und Kartierungsprogramms werden in die geologischen und Explorationsdaten früherer Betreiber integriert, um die nächste Phase der Exploration bei Menary zu leiten. Ein Antrag auf eine Explorationsbohrgenehmigung ist in Bearbeitung. Dank des guten Straßenzugangs und des einigermaßen trockenen Bodens können Bohrungen bei Menary vom Frühsommer bis zur Frühjahrs-Schneeschmelze durchgeführt werden.

Goldprojekt Menary

Das Konzessionsgebiet besteht aus 27 Bergbau-Claims und einer Bergbaupacht mit einer Größe von 276,5 ha und befindet sich in einer strategisch günstigen Position in der Kenora Mining Division in Ontario. Das Konzessionsgebiet teilt eine gemeinsame südliche Grenze mit Schürfrechten, die sich im Besitz von Coeur Mining Inc. ("Coeur") befinden, die an dessen Mine Rainy River angrenzen - einem jener Assets, die Teil eines am 20. März 2026 abgeschlossenen Erwerbs von New Gold Inc. im Wert von etwa 7 Milliarden USD sind.

(https://www.coeur.com/investors/news/news-details/2026/Coeur-Completes-Acquisition-of-New-Gold/default.aspx)

Höhepunkte des Projekts Menary:

- Schürfproben in der Zone Galbraith "A": Außergewöhnliche hochgradige Schürfproben mit Werten von 8.120 g/t Au, 1.885 g/t Au und 1.400 g/t Au, die das Vorkommen von Bonanza-Grad-Erzausläufern bestätigen.

- Schlitzprobenahmen bei Galbraith "A": Kontinuierliche Schlitzprobenahmen quer durch die Scherstruktur ergaben 243,00 g/t Au auf 1,0 m sowie 45,38 g/t Au auf 1,0 m, was die Kontinuität der Mächtigkeit der hochgradigen Zonen verdeutlicht.

- Bohrungen in der Zone Wagg: Das Diamantbohrloch MIN-11-18 durchteufte 16,99 g/t Au auf 6,3 m (Kernlänge) und identifizierte eine neue, bis dato unbekannte mineralisierte Zone in der Tiefe.

- Strategischer Standort: Das Projekt Menary befindet sich etwa 65 km nordwestlich von Fort Frances und grenzt an das Landpaket der Mine Rainy River. Die jüngste Übernahme von Rainy River durch Coeur Mining bestätigt den Distrikt als eine erstklassige Bergbau-Jurisdiktion in Nordamerika.

Qualifizierter Sachverständiger

Robert Penczak, M.Sc., P.Geo (Ontario), Vice President of Exploration des Unternehmens und qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung verwendeten wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Über Total Metals Corp.

Total Metals Corp. konzentriert sich auf die Erschließung und Weiterentwicklung seiner hochgradigen Gold- und kritischen Mineralvorkommen im Osten Kanadas. Das Projekt Electrolode zielt auf vielversprechende Ressourcen an kritischen Mineralien und Gold in drei günstigen geologischen Trends ab, die sich in der Nähe bedeutender Minen im Goldcamp Red Lake befinden und strategisch günstig zwischen dem Projekt Great Bear von Kinross Gold und dem Projekt Springpole von First Mining Gold liegen. Das Projekt Electrolode verfügt über alle erforderlichen Genehmigungen für Explorationsbohrungen und beherbergt 10 historische mineralisierte Zonen mit erheblichem Erweiterungspotenzial sowie neue, noch nicht erkundete Ziele, die für weitere Explorationen bereit sind. Total Metals besitzt außerdem 100 % der Eigentumsanteile am Projekt High Lake und West Hawk Lake, das sich über zwei Goldkonzessionsgebiete mit 958 Hektar Grundfläche entlang des Trans-Canada Highway an der Grenze zwischen Manitoba und Ontario erstreckt. Die Purdex Zone auf dem Konzessionsgebiet High Lake verfügt über ein bedeutendes Explorationspotenzial und wird das Hauptziel für die ersten Explorationsarbeiten und mögliche zukünftige Bergbauaktivitäten sein. Das Konzessionsgebiet West Hawk Lake besteht aus einer einzigen Mineralpacht und befindet sich im Südosten von Manitoba. Das Unternehmen verfügt auch über eine Option auf das Goldkonzessionsgebiet Menary, das sich in strategischer Lage in der Kenora Mining Division in Ontario befindet und sich im Süden eine gemeinsame Grenze mit den Claims von Rainy River teilt, die derzeit von Coeur Mining Inc. ("Coeur") nach dessen Übernahme von New Gold Inc. im Wert von rund 7 Milliarden US$ erworben werden. Der jüngste Neuzugang ist das Konzessionsgebiet Pick Lake des Unternehmens, das aus 75 Claims und einer Mineralpacht mit mehr als 5.260 Hektar Gesamtfläche besteht und im Süden über eine an den Trans-Canada Highway angeschlossene Straße zugänglich ist. Die Lagerstätte mit kritischen Mineralen bei Pick Lake weist eine durchschnittliche Streichlänge von rund 250 m und eine Tiefenausdehnung auf, die bis in Tiefen von 300 bis 1.200 m erprobt wurde.

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Tyler Thorburn

President und Chief Executive Officer

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(416) 873-7662

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