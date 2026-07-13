Toronto, ON / 13. Juli 2026 / IRW-Press / Total Metals Corp. ("Total Metals" oder das "Unternehmen") (TSX-V: TT) (OTCQB: TTTMF) (FWB: O4N) freut sich, die Ergebnisse der verbleibenden fünfzehn noch nicht gemeldeten Bohrlöcher aus seinem Winterbohrprogramm über 8.408 Meter mit 25 Bohrlöchern im Konzessionsgebiet Electrolode mit kritischen Metallen im Nordwesten von Ontario (das "Projekt") bekannt zu geben, das Anfang 2026 abgeschlossen wurde. Die detaillierten Ergebnisse für die ersten zehn Bohrlöcher wurden am 22. Juni 2026 veröffentlicht.

Die 3.300 Hektar große Electrolode-Liegenschaft liegt 69 Kilometer von Ear Falls entfernt in Ontario und beherbergt die Zone Arrow mit einer zum 1. Juni 2025 aktuellen, gemäß NI 43-101 abgeleiteten Mineralressource¹ von 2,11 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 0,66 % Cu, 4,74 % Zn, 17,92 g/t Ag und 0,66 g/t Au.

In dem Konzessionsgebiet wurden von früheren Betreibern zehn weitere Mineralisierungszonen identifiziert und erkundet, unter anderem jene im Gebiet Copperlode, 4,5 km südwestlich von Arrow. Diese wurden gemeinsam mit den neu identifizierten Zielgebieten alle systematisch von Total Metals überprüft und anschließend bewertet und für Folgebohrungen ausgewählt. Das Programm 2026 hat gezeigt, dass das Projekt sowohl in der Zone Arrow als auch in der Zone Hornet noch über beträchtliches Potenzial zur Erweiterung der Metallressourcen verfügt. Auch das Gebiet unterhalb des Garnet Lake weist erhebliches Explorationspotenzial auf und gilt als prioritäres Gebiet für zukünftige Programme.

HIGHLIGHTS

Gebiet Copperlode

Hochgradiger Kupferabschnitt in Copperlode nachgewiesen.

Die Bohrung EL-26-013 ergab 2,90 % Zn, 1,15 % Cu, 0,06 g/t Au, 13,30 g/t Ag über 7,67 m Kernlänge in der Zone Hornet Einschließlich 3,62 % Zn, 3,19 % Cu, 0,23 g/t Au, 37,29 g/t Ag über 1,74 m



Anomale Zink- und Kupferergebnisse aus anderen Zielen sowie aktualisierte geologische Modelle unterstützen eine solide Zielbasis für die zukünftige Exploration auf kritische Metalle, die das Potenzial hat, die Metallressourcen sowohl in der Zone Arrow als auch in der Zone Hornet zu erhöhen.

Das Winterbohrprogramm 2026 in Electrolode war insgesamt ein Erfolg, insbesondere angesichts der bedeutenden Ergebnisse aus der Zone Arrow, die bereits am 22. Juni 2026 veröffentlicht2 wurden:

Die Bohrung EL-26-006 ergab in der Zone Arrow über eine Kernlänge von 4,00 m Gehalte von 8,40 % Zn, 0,40 % Cu, 0,35 g/t Au und 21,88 g/t Ag. Einschließlich Gehalte von 20,05 % Zn, 0,23 % Cu, 0,33 g/t Au und 27,54 g/t Ag über eine Kernlänge von 1,54 m mit einem Intervall von 37,38 % Zn über 0,73 m

Auch die Bohrung EL-26-006 ergab für eine Zone im Hangenden der Zone Arrow über eine Kernlänge von 4,30 m Gehalte von 7,81 % Zn, 1,90 % Cu, 0,72 g/t Au und 56,51 g/t Ag. Einschließlich Gehalte von 16,91 % Zn, 3,59 % Cu, 1,33 g/t Au und 116,77 g/t Ag über eine Kernlänge von 1,91 m mit einem Intervall von 38,20 % Zn über 0,42 m

Die Bohrung EL-26-003A ergab in der Zone Arrow über eine Kernlänge von 7,18 m Gehalte von 7,00 % Zn, 0,47 % Cu, 0,25 g/t Au und 32,73 g/t Ag. Einschließlich Gehalte von 20,14 % Zn, 0,89 % Cu, 0,37 g/t Au und 112,29 g/t Ag über eine Kernlänge von 1,70 m

Die Bohrung EL-26-004 ergab in der Zone Arrow über eine Kernlänge von 9,75 m Gehalte von 3,85 % Zn, 0,50 % Cu, 0,19 g/t Au und 18,59 g/t Ag. Einschließlich Gehalte von 20,44 % Zn, 0,98 % Cu, 0,21 g/t Au und 39,07 g/t Ag über eine Kernlänge von 1,45 m

Die Bohrung EL-26-002 ergab in der Zone Arrow über eine Kernlänge von 4,55 m Gehalte von 5,10 % Zn, 0,50 % Cu, 0,41 g/t Au und 18,21 g/t Ag.

"Die Anfang 2026 abgeschlossenen ersten regionalen Bohrungen waren ein durchschlagender Erfolg und haben unser geologisches Modell grundlegend verbessert und bestätigt, dass sowohl die Zone Arrow als auch die Zone Hornet weiterhin für Erweiterungen offen sind", erklärte Tyler Thorburn, President und CEO. "Wir verfolgen nun eine systematische, datengestützte Strategie, um das volle Wertpotenzial von Electrolode auszuschöpfen. Durch den Einsatz moderner, tiefreichender geophysikalischer Verfahren und die umfassende Integration umfangreicher historischer Daten grenzen wir unsere Bohrziele präzise ein. Wir sehen einen klaren Weg zu signifikantem Ressourcenwachstum."

Technische Details

Die Winter-Bohrkampagne 2026, die ursprünglich mit einer Bohranlage auf einen Umfang von 5.500 Metern ausgelegt war, wurde Ende Januar aufgenommen und anschließend durch den Einsatz einer zweiten Bohranlage auf ein Programm von 8.000 Metern aufgestockt. Die Bohrarbeiten wurden Mitte April abgeschlossen; insgesamt wurden 25 Bohrlöcher über eine Gesamtlänge von 8.408 Metern niedergebracht. Wie in Abbildung 1 dargestellt, konzentrierte sich die Verteilung der Bohrlöcher auf zwei Hauptsektoren - das Gebiet Arrow/Garnet und das Gebiet Copperlode - sowie auf eine Reihe weiterer Ziele, die auf der Grundlage kompilierter geologischer Daten in Verbindung mit aktuellen 3D-geophysikalischen Modellen externer Berater geplant wurden. Anhand einer im Oktober 2024 von EarthEx Geophysical Solutions Inc. mit ihrem eMAG-System im Gebiet Copperlode durchgeführten hochauflösenden UAV-gestützten Vermessung wurde ein 3D-Inversionsmodell der Magnetik erstellt. Außerdem wurden Maxwell-Plattenmodelle erstellt, die aus den Daten für ausgewählte elektromagnetische Leiter abgeleitet wurden, welche im Rahmen einer VTEMTM-plus-Untersuchung im Mai 2017 von Geotech Ltd. für Pistol Bay Mining Inc. über einem großen Gebiet, das das Konzessionsgebiet Electrolode umfasst, identifiziert wurden.

Die Hauptziele auf der Liegenschaft sind vulkanogene Massivsulfid-Lagerstätten (VMS-Lagerstätten); aufgrund der Lage der Liegenschaft im Red-Lake-Distrikt werden jedoch auch vielversprechende Strukturen für Gold untersucht.

Im Fokus der in dieser Pressemitteilung bekannt gegebenen Informationen stehen die Ergebnisse der Bohrungen im Gebiet Copperlode sowie der geophysikalischen Zielgebiete innerhalb eines 2 km langen Korridors südwestlich von Arrow / Garnet.

Abbildung 1. Oberflächengeologie des Konzessionsgebiets Electrolode mit Darstellung der Verteilung der im Winterprogramm 2026 ausgeführten Bohrlöcher. Die Ergebnisse aus dem Gebiet Arrow / Garnet wurden bereits am 22. Juni 2026 veröffentlicht.

Im Gebiet Copperlode wurden insgesamt 7 Bohrlöcher in den Zonen von Copperlode selbst und 3 Bohrlöcher in den angrenzenden Zielgebieten gebohrt. In dem 2 km langen Korridor südwestlich der Zone Arrow wurden insgesamt 5 Bohrlöcher gebohrt. In Tabelle 1 sind die Bohrlochkoordinaten, die Bohrlochorientierung sowie die Bohrzielinformationen für die fünfzehn Bohrlöcher zusammengefasst.

Tabelle 1. Liste der verbleibenden, noch nicht gemeldeten Bohrlöcher, die im Winterbohrprogramm 2026 außerhalb des Gebiets Arrow / Garnet fertiggestellt wurden.

Loch-Nummer UTM ^Easting UTM ^Northing Höhe (m. ü. d. M) Endtiefe (m) Azimut (Grad) Neigung (Grad) Zielgebiet EL-26-011 507499 5645662 390,2 345,00 149,00 -45 Copperlode EL-26-012 507100 5645462 391,5 345,00 153,00 -45 S-CL Fault EL-26-013 508096 5645799 390,9 516,00 154,00 -62 Copperlode EL-26-014 507302 5645601 387,8 450,00 195,00 -45 Copperlode EL-26-015 507109 5645018 383,7 336,00 145,00 -45 L13 Target EL-26-016 508157 5645850 392,5 513,44 152,00 -59 Copperlode EL-26-017 508207 5646570 403,2 303,00 295,00 -45 L5 Target EL-26-018 510459 5647966 402,1 390,00 155,00 -63 Far East EL-26-019 508212 5645866 390,3 528,00 158,00 -65 Copperlode EL-26-020 510747 5648113 400,3 318,00 135,00 -45 Far East EL-26-021 510834 5647965 396,4 201,00 135,00 -45 Far East EL-26-022 510949 5648280 404,3 354,00 131,00 -45 Far East EL-26-023* 508308 5645873 390,3 129,00 153,00 -67 Copperlode EL-26-024 508309 5645874 390,6 458,00 139,00 -66 Copperlode EL-26-025 511606 5648579 401,2 240,00 142,00 -50 Garnet Lake

^Bezugssystem für den Bohrlochansatz: NAD83 / Zone 15

*Bohrloch wegen zu starker Abweichung abgebrochen, neu angesetzt als EL-26-024

Die Zone Copperlode besteht aus fünf separaten VMS-Mineralisierungskörpern, die Potenzial zur Erschließung zusammenhängender Mineralressourcen ähnlich der Lagerstätte in der Zone Arrow aufweisen. Für die Zonen Hornet und E wurden historische Kupfer- und Zinkressourcen gemeldet, die noch nicht an die Standards gemäß 43-101 angepasst wurden. Zu den während des Programms 2026 im Gebiet Copperlode fertig gestellten Bohrlöchern (Abbildung 2) gehören Bohrlöcher zur Erkundung einiger dieser Zonen sowie Bohrlöcher, die auf andere Ziele ausgerichtet waren, die anhand von strukturellen Brüchen, geophysikalischen Daten oder Bereichen mit intensiver Alteration definiert wurden.

Abbildung 2. Oberflächengeologie des Gebiets Copperlode mit Darstellung des Standorts der Bohrlöcher, die während des Winterbohrprogramms 2026 in diesem Sektor ausgeführt wurden. Die Ergebnisse der 7 Bohrlöcher in den Copperlode-Zonen (Zonen Hornet, B, C, D und E) sind in Tabelle 2 enthalten. Die Ergebnisse der übrigen 3 Bohrlöcher, die in den angrenzenden Zielen gebohrt wurden, sind in Tabelle 3 aufgeführt.

Die auf die Copperlode-Zonen (EL-26-011, EL-26-013, EL-26-014, EL-26-016, EL-26-019, EL-26-023 und EL-26-024) ausgerichteten Bohrlöcher waren darauf ausgelegt, ein geologisches Konzept zu überprüfen, das sich aus der Zusammenführung der historischen geologischen Kartierung und der vor kurzem modellierten Geophysik des Konzessionsgebiets ergab. Dieses Konzept legt nahe, dass die Copperlode-Zonen in einer Hülle aus einer gefalteten vulkanischen Stratigrafie eingebettet sind, die von zwei Verwerfungen (CL-N und CL-S) durchschnitten wird. Bohrloch EL-26-012 wurde ausgeführt, um die Verwerfung CL-S sowie einen Bereich mit intensiver VMS-artiger Nebengesteinsalteration im Liegenden zu untersuchen. Entsprechend wurde mit Bohrloch EL-26-015 ein Gebiet untersucht, in dem eine intensive VMS-artige Alteration im Liegenden neben einem Intrusionskontakt dokumentiert wurde. Im nördlichen Teil dieses Sektors wurde Bohrloch EL-26-017 zur Erkundung eines Leiters entlang der Streichrichtung der historischen Zone Pipe ausgeführt. Die Ergebnisse der Bohrlöcher im Gebiet Copperlode sind in Tabelle 2 (Copperlode-Zonen) und in Tabelle 3 (sonstige angrenzende Ziele) zusammengefasst.

Tabelle 2. Bedeutende Untersuchungsergebnisse aus dem Winterbohrprogramm 2026 in Electrolode, die auf die historischen Copperlode-Zonen abzielten.

Bohrloch-Nummer Von (m) Bis (m) Mächtigkeit * (m) Zone Zn (%) Cu (%) Au (ppm) Ag (ppm) EL-26-011 119,05 122,00 2,95 C Zone / CL-N 0,78 0,05 0,00 2,72 EL-26-013 410,60 411,17 1,01 D Zone 1,24 0,06 0,01 10,35 EL-26-013 470,72 478,39 7,67 Hornet 2,90 1,15 0,06 13,30 Einschließlich 475,03 478,39 3,36 Hornet 4,02 1,25 0,11 15,38 Auch inkl. 474,58 476,32 1,74 Hornet 3,62 3,19 0,23 37,29 EL-26-013 495,20 495,94 0,74 FW to Hornet 4,29 0,07 0,01 4,82 EL-26-014 131,30 135,00 3,70 C Zone / CL-S 1,02 0,06 0,00 3,06 EL-26-014 140,40 143,10 2,70 FW to C Zone 0,38 0,10 0,00 5,79 EL-26-016 130,48 132,50 2,02 E Zone 0,85 0,16 0,04 6,85 EL-26-016 435,44 438,00 2,56 D Zone 1,89 0,04 0,01 9,17 EL-26-016 466,26 468,21 1,95 Hornet 2,19 0,12 0,01 22,98 EL-26-019 433,35 437,90 4,55 D Zone 0,91 0,18 0,01 22,4 EL-26-019 464,35 465,50 1,15 Hornet 3,19 0,10 0,01 12,41 EL-26-023 NSV (Loch aufgegeben - Zielzone nicht erreicht) EL-26-024 404,45 405,50 1,05 Hornet 1,69 0,01 0,01 5,18

*Gemeldet als Kernlänge. Schätzungen zur wahren Mächtigkeit liegen nicht vor.

NSV = Keine signifikanten Untersuchungsergebnisse

Die auf die Zonen D, E und Hornet ausgerichteten Bohrlöcher wurden weit unterhalb der Maxwell-Plattenmodelle ausgeführt, um die Bestätigung der Faltengeometrie und der Tiefenkontinuität zu überprüfen. Das beste Ergebnis aus Copperlode stammt aus Bohrloch EL-26-013, in dem ein Abschnitt mit 2,90 % Zn, 1,15 % Cu, 0,06 g/t Au und 13,30 g/t Ag über 7,67 Meter Kernlänge 395 Meter unterhalb der Oberfläche in der Zone Hornet durchteuft wurde. Dieser Abschnitt enthielt zudem erhöhte Werte bei Gallium (23,93 ppm Ga) und Indium (26,77 ppm In). Die übrigen Bohrlöcher, die auf dieses Gebiet abzielten, durchteuften schmalere Abschnitte mit einer niedrigergradigen Zink- (<3 % Zn) und Kupfermineralisierung (<0,20 % Cu), was bestätigt, dass sich die Mineralisierung innerhalb der interpretierten Geometrie fortsetzt.

Abbildung 3 veranschaulicht das geophysikalische 3D-Konzept der Zielgebiete und zeigt die Bohrlochverläufe im Verhältnis zu den Maxwell-Platten für Copperlode sowie andere untersuchte strukturelle Merkmale. Die Bohrlöcher EL-26-011, EL-26-012 und EL-26-014 durchteuften entweder die Verwerfung CL-N oder die Verwerfung CL-S. Mit diesen Strukturen waren keine anomalen Zn-, Cu-, Au- oder Ag-Werte aus dem Bohrprogramm verbunden. Geologische Beobachtungen anhand der Bohrkernprotokollierung ergaben, dass es sich bei diesen Strukturen um eine mäßige bis starke Silizifizierung handelt, die später mit tongefülltem Verwerfungsmaterial brekziiert wurde; dies deutet entweder auf eine lange Entstehungsgeschichte dieser Strukturen in diesem Gebiet hin oder darauf, dass die Verwerfungen einen Bereich mit bereits vorhandener synvulkanischer VMS-Alteration durchschneiden. In Bohrloch EL-26-011 wurden gegen Ende des Bohrlochs ein Anstieg von Aluminosilikaten (Staurolit und Granat) sowie das Fehlen von Magnetit festgestellt, was räumlich mit dem Rand eines ausgeprägten magnetischen Tiefs zwischen den beiden Verwerfungen zusammenfällt.

Abbildung 3. Im Gebiet Copperlode untersuchte geophysikalische und strukturelle Merkmale, dargestellt in einer geneigten 3D-Draufsicht mit Blickrichtung Norden. 3D-Inversion der Magnetik, dargestellt durch halbtransparente violette Isoflächen, die magnetische Einheiten mit erhöhten Werten (magnetische Suszeptibilität > 0,00274 SI) abbilden. Der farbige Horizontalschnitt zeigt die magnetische Suszeptibilität in einer Tiefe von -300 m unter der Oberfläche. In das Inversionsmodell eingebettet sind Maxwell-Plattenmodelle, die aus der VTEM-Untersuchung des Konzessionsgebiets aus dem Jahr 2017 abgeleitet wurden. Ebenfalls dargestellt sind die interpretierten Ebenen der steil einfallenden Verwerfungszonen CL im Norden wie auch die Bohrlöcher aus dem Programm von 2026, mit denen einige der dargestellten Merkmale untersucht wurden.

Bohrloch EL-26-015 ergab keine signifikanten Werte für dieselbe gefaltete magnetische Einheit, die auch durch die Bohrlöcher EL-26-012 und EL-26-014 südlich der Verwerfung CL-S untersucht wurde, obwohl die bei der historischen Kartierung festgestellte starke VMS-Alteration im gesamten Bohrloch vorhanden ist. Bohrloch EL-26-017, das auf einen Leiter in Streichrichtung der Zone Pipe abzielte, durchteufte im oberen Bohrlochbereich einen anomalen Kupfer-Zink-Abschnitt, jedoch nicht in der anvisierten Tiefe, die dem Maxwell-Plattenmodell entspricht.

In dem Trend zwischen den Gebieten Arrow / Garnet und Copperlode wurden zahlreiche VTEM-Leiter als Maxwell-Platten modelliert; innerhalb des begrenzten Bohrfensters wurden während des Programms jedoch nur einige wenige davon angebohrt (Abbildung 4).

Abbildung 4. Oberflächengeologie des Gebiets Garnet Lake - Far East mit Kennzeichnung des Standorts der Bohrlöcher, die in dem 2 km langen Korridor südwestlich der Zone Arrow ausgeführt wurden. Die Ansatzpunkte der zuvor in Arrow ausgeführten Bohrlöcher EL-26-001 bis EL-26-010 sind zur Veranschaulichung dargestellt, jedoch nicht beschriftet (für Beschreibung und Ergebnisse siehe Pressemitteilung vom 22. Juni 2026).

Vier Bohrlöcher (EL-26-018, EL-26-020, EL-26-021 und EL-26-022) wurden gebohrt, um eine Gruppe von Leitern zu untersuchen, die räumlich mit der nördlichsten Linse der Zone Far East in Verbindung stehen. Alle in diesem Gebiet gebohrten Bohrlöcher durchteuften jedes der anvisierten Plattenmodelle, die von der Platte L6110 bis zur Platte L6070 in Richtung Südwesten schrittweise in größere Tiefen unter der Oberfläche verlaufen. Mit Ausnahme von Bohrloch EL-26-022 durchteuften alle Bohrlöcher anomale Zink- und Kupferwerte. Das Ergebnis von EL-26-018 (14.220 ppm Zn) ist insofern interessant, als die Maxwell-Plattenmodellierung L6070 als einen tief liegenden Leiter identifizierte, der vorher nicht bekannt war.

Tabelle 3. Bedeutende Untersuchungsergebnisse aus dem Winterbohrprogramm 2026 in Electrolode, das auf weitere Explorationsziele des Konzessionsgebiets abzielte.

Bohrloch-Nummer Von (m) Bis (m) Mächtigkeit * (m) Zielgebiet Zn (ppm) Cu (ppm) Au (ppm) Ag (ppm) EL-26-012 - - - CL-S NSV EL-26-015 - - - L13 NSV EL-26-017 7,00 8,00 1,00 L5 1220 16000 0,12 19,50 EL-26-018 342,20 343,40 1,20 Far East L6070 14220 732 0,03 8,85 EL-26-020 51,00 55,20 4,20 Far East L1 2085 310 0,04 1,80 EL-26-020 75,20 77,00 1,80 Far East L1 3298 763 0,13 4,70 EL-26-020 208,00 214,80 6,80 Far East L2 1755 1167 0,05 3,61 EL-26-021 67,95 69,40 1,45 Far East L1 4299 340 0,05 2,96 EL-26-022 - - - Far East L6110 NSV EL-26-025 196,30 202,15 5,85 GL-3 Plate 1844 174 0,01 1,05

*Gemeldet als Kernlänge. Schätzungen zur wahren Mächtigkeit liegen nicht vor.

NSV = Keine signifikanten Untersuchungsergebnisse

Die Ergebnisse der geologischen Zusammenstellung und Modellierung deuten auf das Vorhandensein von nach Nordwesten verlaufenden Verwerfungen hin, die das Muster magnetischer Merkmale innerhalb der vulkanischen Stratigraphie südwestlich der Zone Arrow unterbrechen. Gegen Ende des Bohrprogramms wurden zusätzliche Maxwell-Plattenmodelle für VTEM-Leiter im Gebiet Arrow / Garnet erstellt, die an die im Gebiet der Zone Far East angebohrten Leiter anschließen. Infolge der Kontinuität des Leiterverlaufs von Arrow in Richtung Südwesten wurde das Gebiet unterhalb des Garnet Lake als Gebiet mit hohem Potenzial eingestuft. Aufgrund von Einschränkungen beim Zugang und bei den Bohrvorbereitungen in der Endphase des Programms konnte jedoch nur ein Leiter, GL-3, angebohrt werden. Bohrloch EL-26-025 zielte auf das zentrale Gebiet der Maxwell-Platte für GL-3 (Abbildung 5) ab und ergab anomale Zink- und Kupferwerte.

Abbildung 5. Vertikalschnitt mit Blickrichtung Südosten, der das numerische Modell der Zone Arrow mit >5.000 ppm Zn sowie die modellierten Maxwell-Platten und interpretierten Verwerfungen zeigt (Anmerkung: Die Neigungen der Verwerfungen sind nicht bekannt, werden jedoch als nahezu vertikal angenommen). Das Gebiet mit Explorationspotenzial ist unterhalb des Garnet Lake hervorgehoben.

Abbildung 5 ist ein Vertikalschnitt, der die räumliche Lage der Maxwell-Plattenmodelle im Verhältnis zur Ausdehnung der Zone Arrow mit >5.000 ppm Zn zeigt. Aus dieser Darstellung ist ersichtlich, dass die mit der Zone Arrow verbundenen Maxwell-Platten in der Tiefe nicht bis zum Hauptkörper der Mineralisierung reichen, was auf eine mögliche Tiefenbegrenzung der VTEM-Untersuchung in diesem Gebiet unterhalb von 350 m zurückzuführen ist. Diese Beziehung stützt die plausible Schlussfolgerung, dass unterhalb der Maxwell-Platten, die sich in die Tiefe erstrecken (>300 m unterhalb der Oberfläche), Explorationspotenzial besteht. In diesem Szenario weist das Gebiet unterhalb des Garnet Lake erhebliches Explorationspotenzial auf und gilt als prioritäres Gebiet für zukünftige Programme.

Die nächsten Schritte

Diese regionale Evaluierung des Konzessionsgebiets Electrolode hat gezeigt, dass das Projekt noch erhebliches Potenzial zur Steigerung der Metallressourcen sowohl in der Zone Arrow als auch in der Zone Hornet aufweist. Das Programm 2026 wurde als erste regionale Untersuchung ausgewählter Ziele konzipiert und konnte das geologische Modell des Konzessionsgebiets erheblich detaillierter definieren. Um das Verständnis weiter zu vertiefen und das Potenzial des Konzessionsgebiets hinsichtlich kritischer Metalle weiter zu untersuchen, sind folgende nächste Schritte für das Projekt vorgesehen:

Modellierung und Einbeziehung aller verbleibenden Daten, einschließlich geophysikalischer Bodenuntersuchungen, geophysikalischer Bohrlochdaten, detaillierter Bohrprotokolle und gesteinsgeochemischer Daten früherer Betreiber.

Evaluierung des Einsatzes verschiedener kommerzieller geophysikalischer Verfahren, die in größere Tiefen "schauen" können und für die Mineralisierungsarten in Electrolode geeignet sind.

Überprüfung und erneute Priorisierung der Zielgebiete und, sofern gerechtfertigt, Vorbereitung eines neuen Explorationsantrags, um zukünftige Bohrungen zur Erprobung von Zielen, die im Rahmen der aktuellen Genehmigung nicht zugänglich waren, einschließlich jener unter dem Garnet Lake, besser ausrichten zu können.

QA/QC-Prozesse

Die Protokolle für die Kernauswertung, Probenahme und Qualitätssicherung/-kontrolle wurden gemeinsam mit Bayside Geoscience Inc. entwickelt, die während der Dauer des Winterbohrprogramms im Auftrag und unter der Anleitung des Unternehmens die Explorationsarbeiten am Projektstandort leitete. Die Bohrarbeiten wurden an Platinum Diamond Drilling Inc. vergeben, wobei Bohrkerne der Größe NQ2 gewonnen wurden. Nachdem die Bohrkerne ausgewertet und für die Probenahme markiert worden waren, wurden die Proben in zwei Hälften gesägt. Zertifizierte Referenzmaterialien und Blindproben wurden abwechselnd in die Probenreihe eingefügt und zusammen mit versiegelten Proben in mit Kabelbindern gesicherten Reissäcken von Mitarbeitern von Bayside sicher an AGAT Laboratories Ltd. geliefert. Die gesamte Probenvorbereitung sowie die Feuerprobe mit 30 g und ICP-OES-Abschluss wurden in Thunder Bay durchgeführt, während der 4-Säuren-Aufschluss und die 48-Element-Analyse (ICP-OES/ICP-MS-Abschluss) am AGAT-Standort in Calgary erfolgten. Proben mit >1 % Zn, >1 % Cu und >100 g/t Ag wurden als über dem Grenzwert liegend mit dem 4-Säuren-Metallpaket von AGAT (Abschluss durch ICP-OES und/oder ICP-MS) erneut analysiert. Interne Laborstandards und Blindproben wurden ebenfalls von AGAT analysiert und zusammen mit den zertifizierten Analyseergebnissen ausgewiesen. Eine ausgewählte Teilmenge mineralisierter Probenpulpe sowie zusätzliche Referenzmaterialien (CRMs) wurden zur weiteren Überprüfung an ein von AGAT unabhängiges externes Labor versandt und dort analysiert.

Fußnoten

1 Technischer Bericht gemäß NI 43-101 zum Projekt "Electrolode" in den Townships Belanger und Bowerman, Bergbaubezirk Red Lake, Ontario, Kanada, verfasst von Colin Bowdidge. Stichtag: 1. Juni 2025

2 Siehe die Pressemitteilung von Total Metals vom 22. Juni 2026 mit dem Titel "Total Metals Reports Positive Results at its Electrolode Critical Metals Project - Including High-Grade intercepts up to 38.20% Zinc over 0.42m and 3.59% Copper over 1.91m" für weitere Einzelheiten

Qualifizierter Sachverständiger

Robert Penczak, M.Sc., P.Geo (Ontario), Vice President of Exploration des Unternehmens und qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung verwendeten wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Über Total Metals Corp.

Total Metals Corp. konzentriert sich auf die Erschließung und Weiterentwicklung seiner hochgradigen Gold- und kritischen Mineralvorkommen im Osten Kanadas. Das Projekt Electrolode zielt auf vielversprechende Ressourcen an kritischen Mineralien und Gold in drei günstigen geologischen Trends ab, die sich in der Nähe bedeutender Minen im Goldcamp Red Lake befinden und strategisch günstig zwischen dem Projekt Great Bear von Kinross Gold und dem Projekt Springpole von First Mining Gold liegen. Das Projekt Electrolode verfügt über alle erforderlichen Genehmigungen für Explorationsbohrungen und beherbergt 10 historische mineralisierte Zonen mit erheblichem Erweiterungspotenzial sowie neue, noch nicht erkundete Ziele, die für weitere Explorationen bereit sind. Total Metals besitzt außerdem 100 % der Eigentumsanteile am Projekt High Lake und West Hawk Lake, das sich über zwei Goldkonzessionsgebiete mit 958 Hektar Grundfläche entlang des Trans-Canada Highway an der Grenze zwischen Manitoba und Ontario erstreckt. Die Zone Purdex auf dem Konzessionsgebiet High Lake verfügt über ein bedeutendes Explorationspotenzial und wird das Hauptziel für die ersten Explorationsarbeiten und mögliche zukünftige Bergbauaktivitäten sein. Das Konzessionsgebiet West Hawk Lake besteht aus einer einzigen Mineralpacht und befindet sich im Südosten von Manitoba. Das Unternehmen verfügt auch über eine Option auf das Goldkonzessionsgebiet Menary, das sich in strategischer Lage in der Kenora Mining Division in Ontario befindet und sich im Süden eine gemeinsame Grenze mit den Claims von Rainy River teilt, die derzeit von Coeur Mining Inc. ("Coeur") nach dessen Übernahme von New Gold Inc. im Wert von rund 7 Milliarden US$ erworben werden. Der jüngste Neuzugang ist das Konzessionsgebiet Pick Lake des Unternehmens, das aus 75 Claims und einer Mineralpacht mit mehr als 5.260 Hektar Gesamtfläche besteht und im Süden über eine an den Trans-Canada Highway angeschlossene Straße zugänglich ist. Die Lagerstätte mit kritischen Mineralen bei Pick Lake weist eine durchschnittliche Streichlänge von rund 250 m und eine Tiefenausdehnung auf, die bis in Tiefen von 300 bis 1.200 m erprobt wurde.

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Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen", die Annahmen, Risiken und Unsicherheiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht rein historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtet. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung angemessen sind, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen. Das Unternehmen weist die Leser darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die nicht garantiert werden können und bestimmten Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen abweichen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die beste Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider. Den Lesern wird empfohlen, sich auf ihre eigene Bewertung solcher Risiken und Ungewissheiten zu verlassen und sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Es wird keine Verpflichtung übernommen, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze oder die TSX-V vorgeschrieben. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen unterliegen ausdrücklich diesem Vorbehalt.

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