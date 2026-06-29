Die Württembergische hat ihre Haftpflichtversicherung überarbeitet. Zum Monatsanfang hat sie optimierte Leistungen sowie drei neue optionale Bausteine gestartet. Zwei der neuen Bausteine betreffen die Privathaftpflicht, ein weiterer die Hundehalterhaftpflicht. Die Haftpflichtversicherung gilt als eine der wichtigsten Absicherungen überhaupt. Die Württembergische Versicherung AG hat ihr Angebot zum 01.06.2026 angepasst und optimierte Leistungen sowie drei neue optionale Bausteine an den Start gebracht. Den vollständigen Artikel lesen ...
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