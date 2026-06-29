Der Renault 4 und Renault 5 sollen laut einem Medienbericht neue E-Antriebe erhalten. Die neuen Aggregate sollen mehr Leistung bieten und effizienter sein. Zudem steht offenbar LFP-Technik für die "Urban Range"-Versionen beider Modelle auf der künftigen Produkt-Roadmap. Über neue E-Motoren berichtet Autocar unter Berufung auf Marianne Bataillon, Leiterin der Entwicklung von Elektromotoren und Batterien bei Renault. Demnach arbeitet der Hersteller ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net