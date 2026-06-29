© Foto: CFOTO - picture alliance / CFOTOEine neue EU-Zulassung erweitert den Einsatz eines wichtigen Krebsmedikaments deutlich. Davon könnten Patienten und AstraZeneca gleichermaßen profitieren.AstraZeneca und Daiichi Sankyo haben in der Europäischen Union eine wichtige Zulassung für ihr Krebsmedikament Enhertu erhalten. Die Europäische Kommission genehmigte die Therapie für erwachsene Patienten mit fortgeschrittenen Tumoren. Die Krebszellen dieser Patienten weisen hohe Mengen des Proteins HER2 auf, das das Wachstum von Tumoren fördern kann. Die Zulassung richtet sich an Betroffene, für die bisherige Behandlungen nicht ausreichend gewirkt haben und denen nur noch wenige Therapieoptionen bleiben. Damit wird Enhertu zur ersten …
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