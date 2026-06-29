Bonn - Die Deutsche Telekom forciert offenbar ihre Pläne für eine Fusion mit der US-Tochter T-Mobile. Das berichtet das "Handelsblatt" unter Berufung auf vier Insider aus dem Konzernumfeld und der Branche.



Demnach lässt Telekom-Chef Timotheus Höttges ein kleines Team von Spezialisten an dem großen Deal feilen. Ziel sei es, die Deutsche Telekom mit T-Mobile in einer Holding zu vereinen. Die Anstrengungen hätten zuletzt an Bedeutung gewonnen, hieß es.



Grund dafür ist demnach der Börsengang von Elon Musks Satellitenfirma SpaceX. Dessen Satellitennetzwerk Starlink gilt als potenzieller Mega-Konkurrent im Mobilfunkgeschäft. Mit einer Marktkapitalisierung von rund zwei Billionen Dollar ist SpaceX der Telekom oder ihrer US-Tochter derzeit weit überlegen. T-Mobile kam zuletzt auf einen Börsenwert von knapp 200 Milliarden Dollar, die Telekom auf knapp 130 Milliarden Euro.



Ende April hatten sowohl die Nachrichtenagentur Bloomberg als auch das "Handelsblatt" erstmals über die Pläne berichtet. Seitdem lasse Höttges die Strategie verfeinern. "Elon Musk macht uns Sorgen", sagte ein ranghoher Telekom-Manager aus Bonn dem Blatt. Ein Sprecher der Deutschen Telekom wollte sich auf Anfrage nicht äußern. SpaceX war zunächst nicht für ein Statement erreichbar.





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