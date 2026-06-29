Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
KYG4289N1300 Paranovus Entertainment Technology Ltd. 29.06.2026 KYG4289N1XXX Paranovus Entertainment Technology Ltd. 30.06.2026 Tausch 100:1
US01626W1018 Alight Inc. 29.06.2026 US01626W2XXX Alight Inc. 30.06.2026 Tausch 20:1
US45840Y5006 Interactive Strength Inc. 29.06.2026 US45840Y6XXX Interactive Strength Inc. 30.06.2026 Tausch 7:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
KYG4289N1300 Paranovus Entertainment Technology Ltd. 29.06.2026 KYG4289N1XXX Paranovus Entertainment Technology Ltd. 30.06.2026 Tausch 100:1
US01626W1018 Alight Inc. 29.06.2026 US01626W2XXX Alight Inc. 30.06.2026 Tausch 20:1
US45840Y5006 Interactive Strength Inc. 29.06.2026 US45840Y6XXX Interactive Strength Inc. 30.06.2026 Tausch 7:1
© 2026 Xetra Newsboard