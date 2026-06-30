The following instruments on XETRA do have their first trading 30.06.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 30.06.2026
Aktien
1 JE00BPK4NV88 DPC Holdings Ltd.
2 GB00BMWKKL25 Wolfram Resources PLC
3 AU0000009425 Fin Resources Ltd.
4 CA69403R1082 Pacific Booker Minerals Inc.
5 DE000A41YFA8 HUGO BOSS AG z.Verk.
6 US01626W2008 Alight Inc.
7 DE000A41YFJ9 Cherry SE
8 US45840Y6095 Interactive Strength Inc.
9 KYG4289N1557 Paranovus Entertainment Technology Ltd
Anleihen/ETF
1 AT0000A3VXXX AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG
2 AU3FN0111XXX Société Générale S.A.
3 AU3CB0336XXX Telefonica Emisiones S.A.U.
4 AU3CB0336XXX Telefonica Emisiones S.A.U.
5 XS3285463XXX Xingye Gold [Hong Kong] Mining Co.Ltd.
6 CA58769CAXXX Mercedes-Benz Finance Canada Inc.
7 US91282CQXXX United States of America
8 FR0014019XXX Air France-KLM S.A.
9 US30225VAXXX Extra Space Storage L.P.
10 DE000A46ZXXX HMS Bergbau AG
11 XS3423945XXX Landeskreditbank Baden- Württemberg - Förderbank
12 US534187CXXX Lincoln National Corp.
13 XS3427510XXX Nouryon Finance B.V.
14 USJ5S39RBXXX NTT Finance Corp.
15 USJ5S39RBXXX NTT Finance Corp.
16 USJ5S39RBXXX NTT Finance Corp.
17 USJ5S39RBXXX NTT Finance Corp.
18 XS3429232XXX Quebec, Provinz
19 XS3430526XXX Zegona Finance PLC
20 USP7924AAXXX Pluspetrol S.A.
21 FR0014019XXX Schneider Electric SE
22 US91282CQXXX United States of America
23 HK0001314XXX China, People's Republic of
24 DE000HEL4XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
25 US91282CQXXX United States of America
26 IE000LEIJXXX Amundi S&P All World High Dividend Yield UCITS ETF
27 IE00BKPX3XXX iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF
28 IE000EB0LXXX iShares World Equity High Income Active UCITS ETF
29 LU3254343XXX PostFinance Global Portfolio Xtrackers UCITS ETF
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 30.06.2026
Aktien
1 JE00BPK4NV88 DPC Holdings Ltd.
2 GB00BMWKKL25 Wolfram Resources PLC
3 AU0000009425 Fin Resources Ltd.
4 CA69403R1082 Pacific Booker Minerals Inc.
5 DE000A41YFA8 HUGO BOSS AG z.Verk.
6 US01626W2008 Alight Inc.
7 DE000A41YFJ9 Cherry SE
8 US45840Y6095 Interactive Strength Inc.
9 KYG4289N1557 Paranovus Entertainment Technology Ltd
Anleihen/ETF
1 AT0000A3VXXX AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG
2 AU3FN0111XXX Société Générale S.A.
3 AU3CB0336XXX Telefonica Emisiones S.A.U.
4 AU3CB0336XXX Telefonica Emisiones S.A.U.
5 XS3285463XXX Xingye Gold [Hong Kong] Mining Co.Ltd.
6 CA58769CAXXX Mercedes-Benz Finance Canada Inc.
7 US91282CQXXX United States of America
8 FR0014019XXX Air France-KLM S.A.
9 US30225VAXXX Extra Space Storage L.P.
10 DE000A46ZXXX HMS Bergbau AG
11 XS3423945XXX Landeskreditbank Baden- Württemberg - Förderbank
12 US534187CXXX Lincoln National Corp.
13 XS3427510XXX Nouryon Finance B.V.
14 USJ5S39RBXXX NTT Finance Corp.
15 USJ5S39RBXXX NTT Finance Corp.
16 USJ5S39RBXXX NTT Finance Corp.
17 USJ5S39RBXXX NTT Finance Corp.
18 XS3429232XXX Quebec, Provinz
19 XS3430526XXX Zegona Finance PLC
20 USP7924AAXXX Pluspetrol S.A.
21 FR0014019XXX Schneider Electric SE
22 US91282CQXXX United States of America
23 HK0001314XXX China, People's Republic of
24 DE000HEL4XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
25 US91282CQXXX United States of America
26 IE000LEIJXXX Amundi S&P All World High Dividend Yield UCITS ETF
27 IE00BKPX3XXX iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF
28 IE000EB0LXXX iShares World Equity High Income Active UCITS ETF
29 LU3254343XXX PostFinance Global Portfolio Xtrackers UCITS ETF
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