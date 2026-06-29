DTE ENERGY

Im Fokus von DTE steht regulierte Strom- und Gasversorgung. DTE verdient vor allem über genehmigte Investitionen in Netze, Kraftwerke, Zuverlässigkeit und Energiewende. Die Rendite hängt stark davon ab, was die Regulierungsbehörde in Michigan erlaubt.
Interessant im aktuellen KI-Stromthema: DTE hat bereits einen Vertrag zur Versorgung eines großen Google-Datenzentrums in Michigan gemeldet und spricht von erheblichen Investitionen in die Versorgungsinfrastruktur. Im ersten Quartal 2026 investierte DTE mehr als 1,2 Mrd. $ in seine Utilities und peilt für das Gesamtjahr über 6 Mrd. $ an.
Warum ist der Sektor spannend? In den ersten fünf Monaten 2026 erreichte das M&A-Volumen im US-Strom- und Versorgersektor gemäß Deloitte 203,6 Mrd. $. Das ist bereits mehr als 40 % über dem gesamten Vorjahr. DTE als Übernahmekandidat ist durchaus ein Thema somit interessant. Die drei wahrscheinlichsten Kandadaten für eine Übernahme nennen wir am Mittwoch im Aktionärsbrief 27/26.
Interessant im aktuellen KI-Stromthema: DTE hat bereits einen Vertrag zur Versorgung eines großen Google-Datenzentrums in Michigan gemeldet und spricht von erheblichen Investitionen in die Versorgungsinfrastruktur. Im ersten Quartal 2026 investierte DTE mehr als 1,2 Mrd. $ in seine Utilities und peilt für das Gesamtjahr über 6 Mrd. $ an.
Warum ist der Sektor spannend? In den ersten fünf Monaten 2026 erreichte das M&A-Volumen im US-Strom- und Versorgersektor gemäß Deloitte 203,6 Mrd. $. Das ist bereits mehr als 40 % über dem gesamten Vorjahr. DTE als Übernahmekandidat ist durchaus ein Thema somit interessant. Die drei wahrscheinlichsten Kandadaten für eine Übernahme nennen wir am Mittwoch im Aktionärsbrief 27/26.
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