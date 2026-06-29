Die Andreas Schmid Group hat zwei Batterie-elektrische Mercedes-Benz eActros 600 in den Regelbetrieb übernommen. Die Fahrzeuge werden im Fernverkehr eingesetzt. Fünf weitere Elektro-Lkw sollen noch im Laufe dieses Jahres folgen. Die Andreas Schmid Group hat zwei Batterie-elektrische Mercedes-Benz eActros 600 in den Regelbetrieb übernommen. Die Fahrzeuge verkehren bereits im Fernverkehr auf einer Nachtlinie zwischen Gersthofen und Neuenstein in Hessen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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