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Dow Jones News
29.06.2026 22:39 Uhr
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MÄRKTE USA/Fest - Comcast-Aufspaltungspläne sorgen für viel Bewegung

DJ MÄRKTE USA/Fest - Comcast-Aufspaltungspläne sorgen für viel Bewegung

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Mit den Kursen an der Wall Street ist es am Montag unter Führung von Technologieaktien kräftig nach oben gegangen. Der Dow-Jones-Index stieg um 0,6 Prozent auf 52.183 Punkte, der breite S&P-500-Index kam um 1,2 Prozent voran. Die technologielastigen Nasdaq-Indizes legten bis 2,3 Prozent zu. Nach ersten Angaben gab es 1.483 (Freitag: 1.741) Kursgewinner an der Nyse und 1.305 (1.040) -verlierer. Unverändert schlossen 51 (59) Titel.

Stützend wirkte die Entwicklung im Nahen Osten. Die USA und der Iran hatten eine Einstellung über das Wochenende wieder einmal aufgeflammter Gefechte um die Straße von Hormus vereinbart und wollen die Friedensgespräche wieder aufnehmen. Zudem gab es Berichte, wonach ein mögliches Gipfeltreffen zur Beilegung des Konflikts und zu einer Einigung über das iranische Atomprogramms bereits am Dienstag stattfinden könnte.

Die Ölpreise stiegen zwar etwas, sie liegen aber weiter nahe an ihrem Niveau von vor Beginn des Krieges. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent zog um 1,2 Prozent auf knapp 73 Dollar an. "Die Ölpreise dürften weiterhin unter Abwärtsdruck bleiben, weil die geopolitische Risikoprämie weiter abgebaut wird und sich das regionale Angebot erholt", so Marktkennerin Soojin Kim von MUFG.

Die Renditen der US-Staatsanleihen zeigten sich wenig verändert, im Zehnjahresbereich lag sie unverändert bei 4,37 Prozent nach dem jüngsten deutlichen Rückgang. Der US-Dollar gab leicht nach, der Euro kostete zuletzt 1,1425 Dollar. Der Goldpreis fiel stark um 73 Dollar auf 4.015 je Feinunze. Der Markt spiele nachlassende Inflationserwartungen, hieß es mit Blick auf die Beruhigung bei den Ölpreisen. "Gold dürfte unter Druck bleiben, weil die geopolitischen Risikoprämien weiter abnehmen und die Erwartungen auf eine geringere energiebedingte Inflation steigen", erklärte Kim.

Die Stimmung im Technologiebereich wurde aufgehellt durch die beiden südkoreanischen Chiphersteller Samsung Electronics und SK Hynix, die umfangreiche neue Investitionen in den Bau von Chip-Produktionsanlagen angekündigt hatten. Applied Materials und Lam Research legten um 10,8 bzw. um 8,4 Prozent zu. Sowohl Applied als auch Lam liefern wichtige Ausrüstung für den Halbleiterherstellungsprozess.

Der Kurs des Börsenneulings SpaceX stieg um über 7 Prozent. Die Aktie wird auf Basis eines neu eingeführten Schnellverfahrens nun auch in den Nasdaq-100-Index aufgenommen, und zwar am 7. Juli. In den breiteren Nasdaq-Composite war das Papier bereits unmittelbar mit dem Börsengang gekommen. Bis zur nächsten regulären Index-Überprüfung wird der Nasdaq-100-Index nun 101 Werte enthalten, wie der Indexbetreiber mitteilte.

Die am Berichtstag erstmals als Mitglied im Dow-Jones-Index gehandelte Alphabet-Aktie machte einen Satz um 4,8 Prozent nach oben. Den Platz räumen mussten dafür Verizon, für die es um 5,2 Prozent abwärts ging. Dafür dürfte aber mit verantwortlich gewesen sein, dass die britische BT ein Joint Venture mit Verizon gründet und Verizon daraus im zweiten Quartal einen Verlust von bis zu 800 Millionen Dollar erwartet.

Comcast legten um 4,4 Prozent zu. Der Kabelkonzern plant, seine Sparten NBCUniversal und Sky abzuspalten, sodass sich Comcast künftig auf Breitband, Mobilfunk und Kabel konzentrieren kann. Dies führte zur Spekulation, dass Comcast nach Abschluss der Aufspaltung Charter Communications übernehmen könnte, um sein Breitbandgeschäft angesichts des zunehmenden Wettbewerbs zu stärken. Während Charter um 9,4 Prozent zulegten, gaben Telekomaktien wie AT&T oder T-Mobile US um je gut 4 Prozent nach.

Tesla legten um 8,5 Prozent zu. Für Fantasie sorgte CEO Elon Musk mit der Behauptung, dass das Grok 4.5 KI-Modell von SpaceX "vielleicht" besser sei als die Produkte von Anthropic. Er fügte hinzu, dass das Modell von Tesla verwendet werde.

Das US-Raumfahrtunternehmen Rocket Lab vereinbarte die Übernahme des US-Satellitenunternehmens Iridium Communications für 8 Milliarden Dollar, worauf der Kurs um fast 16 Prozent abhob. Iridium gewannen rund 25 Prozent nahe an den Gebotspreis. 

INDEX       zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
DJIA      52.182,74  +0,6  +306,63    51.876,11 
S&P-500     7.440,43  +1,2   +86,41    7.354,02 
NASDAQ Comp   25.820,14  +2,1  +522,53    25.297,62 
NASDAQ 100   29.774,75  +2,3  +656,51    29.118,24 
 
 
US-Treasuries   Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre       4,10 +0,01    4,12      4,09 
5 Jahre       4,14 +0,01    4,16      4,13 
10 Jahre       4,37 +0,00    4,39      4,36 
 
 
DEVISEN      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17:20 Uhr 
EUR/USD      1,1425  +0,4   0,0042     1,1383     1,1402 
EUR/JPY      185,03  +0,5   0,9200     184,11    184,3500 
EUR/CHF      0,9222  +0,0   0,0004     0,9217     0,9217 
EUR/GBP      0,8614  -0,1  -0,0011     0,8625     0,8630 
USD/JPY      161,93  +0,1   0,2000     161,73    161,6700 
GBP/USD      1,3257  +0,4   0,0056     1,3201     1,3209 
USD/CNY      6,7936  -0,1  -0,0044     6,7980     6,7980 
USD/CNH      6,7996  -0,1  -0,0052     6,8048     6,8015 
AUS/USD      0,6888  -0,1  -0,0009     0,6897     0,6903 
Bitcoin/USD   60.403,06  +1,4   825,24    59.577,82   59.883,66 
 
 
ROHOEL      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex      70,56  +1,9    1,33      69,23 
Brent/ICE      72,86  +1,2    0,87      71,99 
 
 
Metalle      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold       4.013,59  -1,8   -74,64    4.088,23 
Silber       58,17  -1,7   -0,99      59,16 
Platin      1.578,32  -2,2   -35,97    1.614,29 
 
(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos

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June 29, 2026 16:07 ET (20:07 GMT)

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SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
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