US-Technologie-Aktien haben sich am Montag von ihrer besten Seite gezeigt und die wichtigsten US-Indizes angetrieben. Der Nasdaq 100 legte 2,25 Prozent auf 29.774,75 Punkte am stärksten zu, während der S&P 500 mit einem Plus von 1,18 Prozent bei 7.440,44 Punkten aus dem Handel ging und der Small-Cap-Index Russell 2000 sogar nur minimal positiv schloss.Nachdem Tech-Aktien zuletzt einen Dämpfer hinnehmen mussten, griffen Schnäppchenjäger am Montag wieder beherzt zu und sorgten so für spürbare ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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