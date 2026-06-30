Keine leichte Zeit für Investoren. Denn monatelang anhaltende Trends geraten ins Kippen. Kein Wunder, denn wann ließen sich in der Historie in so kurzer Zeit satte dreistellige Renditen verdienen? KI-Phantasie macht's möglich. Interessanterweise sprechen genau diese Systeme derzeit selbst von einer hohen Wahrscheinlichkeit einer anstehenden Marktbereinigung, wenn man die befragt. Abseits ausgetretener Pfade machen sich Edelmetall-Anleger auf den Weg zu Rückkäufen, denn hier hat es seit den historischen Hochs vom Januar bereits scharfe Korrekturen von 30 bis 70 % gegeben. Das Sentiment beginnt sich zu stabilisieren und erste technische Indikatoren sehen gut aus. Wer ein produktionsnahes Gold-Unternehmen sucht und mit Nevada, der Geburtsstätte von über 8.000 Tonnen des gelben Metalls kein Problem hat, sollte sich Lahontan Gold und sein Santa Fe-Projekt näher ansehen. Hier die Details…
Enthaltene Werte: CA50732M1014Den vollständigen Artikel lesen ...
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