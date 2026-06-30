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Cembra stärkt die regionale Präsenz in der Westschweiz mit neuem Standort in Lausanne



30.06.2026 / 07:00 CET/CEST





Zürich, 30. Juni 2026 - Cembra hat ihren neuen Standort im Zentrum von Lausanne offiziell eröffnet. Der Standort führt Kundenberatung, Vertrieb und unterstützende Funktionen für die Westschweiz unter einem Dach zusammen und stärkt die Präsenz der Bank in der Romandie. Cembra richtet ihr Vertriebsnetz auf die veränderten Marktgegebenheiten und Kundenbedürfnisse aus und fokussiert ihre physische Präsenz auf fünf regionale Kompetenzzentren in Zürich, Bern, St. Gallen, Lugano und Lausanne. Damit verbindet Cembra ihre umfassenden digitalen Dienst-leistungen mit persönlicher Unterstützung vor Ort. Am neuen Westschweizer Standort im attraktiven Lausanner Stadtteil Flon werden Kundinnen und Kunden in einladender Atmosphäre zur gesamten Produktpalette beraten und profitieren von einem individuellen, angebotsübergreifenden Service. Das Angebot umfasst Privatkredite, Kreditkarten, Fahrzeugfinanzierungen sowie ergänzende Versicherungsoptionen und Sparlösungen. In Lausanne arbeiten rund 50 Mitarbeitende aus den Bereichen Kundenberatung, Vertrieb und unterstützenden Funktionen in einer modernen Arbeitsumgebung zusammen. «Mit dem neuen Standort in Lausanne bringen wir unsere Teams näher zusammen und können unsere Kundinnen und Kunden in der Westschweiz noch persönlicher und umfassender beraten», sagt Peter Schnellmann, Business Unit Leader Lending bei Cembra. «Unsere physischen Standorte bleiben für die Kundenberatung wichtig. Ziel ist es, unseren Kundinnen und Kunden über alle Kanäle hinweg eine optimale Betreuung und ein positives Kundenerlebnis zu bieten.» Kontakt Medien: Rahel Lehmann, Senior Communications Officer

+41 44 439 85 63, media@cembra.ch

Über Cembra

Cembra ist eine führende Schweizer Anbieterin von innovativen Finanzierungs- und Zahlungslösungen. Die Produktepalette umfasst Privatkredite und Fahrzeugfinanzierungen, Kreditkarten, das Angebot von damit zusammenhängenden Versicherungen sowie Rechnungsfinanzierungen und Sparprodukte.



In den Geschäftsbereichen Lending und Payments betreut Cembra über 2 Millionen Kundinnen und Kunden in der Schweiz und beschäftigt mehr als 800 Mitarbeitende aus rund 40 Ländern. Cembra hat ihren Hauptsitz in Zürich und ist in der ganzen Schweiz über verschiedene Standorte und Online-Vertriebskanäle sowie über Kreditkartenpartner, unabhängige Vermittler und Autohändler tätig.



Cembra ist seit 2013 als unabhängige Schweizer Bank an der SIX Swiss Exchange kotiert. Das Unternehmen wird von Standard & Poor's mit A- bewertet und ist von führenden ESG-Ratingagenturen für ihre starke Leistung im Bereich Nachhaltigkeit anerkannt.



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