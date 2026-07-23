Zürich - Die Cembra Money Bank hat im ersten Halbjahr 2026 den Gewinn dank Kostenverbesserungen weiter verbessert. Das auf Konsumkredite spezialisierte Institut übernimmt zudem das Fahrzeugfinanzierungsgeschäft in der Schweiz der spanischen Bank Santander. Der Nettoertrag der Cembra Money Bank blieb im ersten Semester derweil mit 267,2 Millionen Franken gegenüber dem Vorjahr stabil, wie das Finanzinstitut am Donnerstag mitteilte. Unter dem Strich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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