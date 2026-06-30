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Dow Jones News
30.06.2026 09:33 Uhr
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PTA-CMS: Serviceware SE: Aktienrückkauf: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

DJ PTA-CMS: Serviceware SE: Aktienrückkauf: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Serviceware SE: Aktienrückkauf: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Idstein (pta000/30.06.2026/09:00 UTC+2)

Erwerb eigener Aktien - 3. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 22.06.2026 bis einschließlich 26.06.2026 wurden insgesamt 8.300 Stück Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2026 erworben.

Der Beginn des Aktienrückkaufs wurde mit Bekanntmachung vom 21. Mai 2026 gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596 /2014 und gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 mitgeteilt.

Die Gesamtzahl der im Zeitraum vom 22.06.2026 bis einschließlich 26.06.2026 täglich am jeweiligen Handelsplatz zurückgekauften Aktien, die Durchschnittskurse sowie das Volumen in Euro sind wie folgt: 

Datum   Gesamtzahl zurückgekaufter Aktien (Stück) Durchschnittskurs (Euro) Börse Volumen (Euro)* 
22.06.2026  690                    13,01          XETR 8.979,50 
23.06.2026  2.010                   12,94          XETR 26.004,50 
24.06.2026  2.200                   12,77          XETR 28.085,00 
25.06.2026  1.600                   12,93          XETR 20.681,10 
26.06.2026  1.800                   13,14          XETR 23.655,00 
Summe     8.300                                  107.405,10

*Ohne Erwerbsnebenkosten

Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufes 2026 bis einschließlich 26.06.2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 27.325 Stück.

Der Aktienrückkauf erfolgte durch die ICF BANK AG. Informationen über die einzelnen Transaktionen gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäß der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind im Internet unter folgendem Link veröffentlicht: https://serviceware-se.com/de/unternehmen/investor-relations/aktienrueckkaufprogramm

Idstein, 30.06.2026

Serviceware SE

Serviceware-Kreisel 1

65510 Idstein

Deutschland

Telefon: +49 6434 9450 0

investor-relations@serviceware-se.com

https://serviceware-se.com

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Serviceware SE 
           Serviceware-Kreisel 1 
           65510 Idstein 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations edicto GmbH 
Tel.:         +49 69 90550552 
E-Mail:        serviceware@edicto.de 
Website:       www.serviceware-se.com/de 
ISIN(s):       DE000A2G8X31 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1782802800356 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 30, 2026 03:00 ET (07:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

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