Dekarbonisierung, NetZero-Ziele und Elektrifizierung sind drei Seiten eines magischen Dreiecks westlicher Zukunftsvorstellungen. Geht es nach den Protagonisten dieser Agenda, sollen alle Fortbewegungsmittel, logistische Fahrzeuge und der öffentliche Verkehr in eine elektrisierte Welt überführt werden. Als logische Konsequenz einer aktiven Treibhausgas-Vermeidungspolitik müsste perspektivisch aber auch der Individualverkehr auf Batteriebetrieb umgestellt werden. Im Jahr 2025 erreicht der globale ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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