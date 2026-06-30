Walldorf - Der Softwarehersteller SAP baut seine Organisation umfangreich um. Wie das "Handelsblatt" berichtet, übernimmt Vorstandschef Christian Klein zentrale Aufgaben der Produktentwicklung mit mehreren tausend Mitarbeitern.



Ab 1. Juli ist der Bereich unter ihm angesiedelt, der das Programmpaket "Business Suite" mit den zentralen Geschäftsanwendungen des Konzerns entwickelt. Gleiches gilt für eine Plattform, über die Kunden Transaktionen wie Einkäufe und Reisebuchungen abwickeln können. Beide Bereiche leitet Manoj Swaminathan operativ, der nun direkt an den Vorstandschef berichtet. SAP kommentierte die Pläne auf Anfrage der Zeitung nicht.



Produktentwicklungschef Muhammad Alam gibt die Verantwortung für diese Aufgaben dem Bericht zufolge an Klein ab. In seinem Ressort verbleibt nach Angaben aus Konzernkreisen nur noch der Bereich "Product Experience", in dem weniger als 2.000 Leute tätig sein dürften. Der US-Amerikaner verlässt SAP mit Auslaufen seines Vertrags im März 2027. Der Aufsichtsrat hat noch keine Nachfolgeregelung kommuniziert.



Klein richtet SAP derzeit unter dem Motto "All in on AI" voll auf Künstliche Intelligenz (KI) aus. Als Vorstandschef sei es seine Aufgabe, das Produktportfolio darauf zu fokussieren, schrieb er im März in einer internen E-Mail.





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